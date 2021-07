Cultura



Torna il 'Festival Sinfonico', giunto alla 28^ edizione

sabato, 24 luglio 2021, 11:04

Torna il Festival Sinfonico, giunto alla ventottesima edizione.

Appuntamento atteso dal suo folto quanto appassionato pubblico, il Festival unisce alla bravura degli interpreti la scelta di brani di forte impatto, una formula che dà la possibilità di ascoltare ottime esecuzioni dei capolavori della musica classica e non solo.

Previsto nel parco della seicentesca Villa della Rinchiostra a Massa, il festival si caratterizza come al solito per la varietà nei programmi dei 4 concerti, con un repertorio che cerca di aprirsi alla molteplicità e alla diversità degli stili.

Il concerto d’apertura del 28 luglio vedrà protagonista il clarinettista Gabriele Mirabassi, uno tra i più interessanti ed eclettici artisti italiani, accompagnato dalla validissima pianista massese Gioia Giusti; il duo affronterà un originale programma che spazia da Schumann al contemporaneo Guastavino.

Il primo agosto saranno di scena i virtuosi dell’Orchestra da Camera di Stato del Kazakhstan, la più apprezzata e rinomata orchestra del Kazakhstan; di sicuro interesse anche in questo caso il programma, che passa dagli appassionati accenti romantici della Serenata per archi di Cajkovskij alle 4 estaciones porteñas di Astor Piazzolla, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita; la versione per violino solista e orchestra di questi particolarissimi brani, che uniscono i ritmi del tango a melodie indimenticabili, sarà proposta da Aiman Mussakhodzayeva, la più importante artista Kazakha, rettore della Università Kazaca delle arti, nonché artista UNESCO per la Pace nel 1998; completerà il programma, diretto da Paolo Biancalana, l’esecuzione del concerto per clarinetto e orchestra di Saverio Mercadante affidato a Raffaele Bertolini.

Non poteva mancare un omaggio al repertorio lirico: nel concerto del 5 agosto potremo ascoltare alcune fra le più note e amate arie, romanze di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Giordano eseguite da Maria Simona Cianchi, soprano, Ramtin Ghazavy, tenore, Veio Torcigliani, baritono, accompagnati al pianoforte da Federico Gerini.

Di grande richiamo la serata di chiusura dell’8 agosto, con la rappresentazione de l’Histoire du Soldat, di Igor Stravinsky, di cui ricorre quest’anno il 50° della scomparsa; capolavoro unico del 900, realizzato con la povertà di mezzi imposta dagli anni bui della prima guerra mondiale, verrà proposto dai Solisti dell’Orchestra del Teatro del Giglio diretti da Paolo Biancalana. con la voce recitante di Veio Torcigliani e le coreografie a cura di Mariangela Ghilarducci.

Il Festival è promosso dal Comune di Massa – Ufficio Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il Contributo del Consiglio Regionale della Toscana; è organizzato dall’Associazione Musicale Massese - Scuola Comunale di Musica e dall’Ufficio Cultura del Comune. L’ingresso è a pagamento (€12, posto unico) Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Massese, tel. 347 6093958; informazioni on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com; e.mail: festivalsinfonico@gmail.com; Facebook: Festival Sinfonico-Massa; Instagram: festival.sinfonicomassa.

Questo il programma nel dettaglio:

Mercoledì 28 luglio

Duo Mirabassi - Giusti

R. Schumann, Drei Fantasiestücke op.73

J. Brahms, Sonata op. 120 n. 2

F. Poulenc, Sonata per clarinetto e pianoforte

C. Guastavino, Sonata per clarinetto e pianoforte

Gabriele Mirabassi, Clarinetto

Gioia Giusti, pianoforte

Domenica 1 agosto

Orchestra da Camera di Stato “Accademia dei Solisti” del Kazakhstan

S. Mercadante, Concerto per Clarinetto in SIb Maggiore op.101

A. Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas

P.I. Cajkovskij, Serenata per archi op.48

Raffaele Bertolini, clarinetto

Aiman Musakhajayeva. Violino

Paolo Biancalana, direttore

Giovedì 5 agosto

Lirica sotto le stelle

Brani di G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni, U. Giordano, A. Dvorak

Maria Simona Cianchi, soprano,

Ramtin Ghazavy, tenore,

Veio Torcigliani, baritono

Federico Gerini, pianoforte.

Domenica 8 agosto

“Histoire du Soldat”

da dire, suonare, danzare

musica Igor Stravinsky

testo Charles-Ferdinand Ramuz

Coreografie: Mariangela Ghilarducci; attore e regista: Veio Torcigliani

I solisti dell’Orchestra del Teatro del Giglio

Paolo Biancalana, direttore

Massa, Parco di Villa Rinchiostra, ore 21.30

Ingresso € 12

Organizzazione:

Associazione Musicale Massese – Scuola Comunale di Musica

Comune di Massa – Settore Cultura

Info e prenotazioni: Associazione Musicale Massese tel. 347 6093958

info e contatti on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com

Facebook: Festival Sinfonico–Massa

Instagram: festival.sinfonicomassa