Cultura



A Italia Film Fedic di Montecatini ottimo consenso per la regista carrarese Margherita Caravello

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:05

di donatella beneventi

Si è appena conclusa a Montecatini Terme la 71 edizione dello storico festival Italia Film Fedic presso la prestigiosa cornice delle Terme Tettuccio: da un paio d'anni la mostra del cinema di Montecatini si presenta in una veste completamente rinnovata e questo cambiamento è stato fortemente voluto dal presidente nazionale Fedic Lorenzo Caravello che, in una sua dichiarazione, si è felicitato della realizzazione dell'evento, con il coinvolgimento di giovani appassionati di cinema, grazie all'apertura verso i canali di comunicazione digitale.

Quindici i cortometraggi finalisti, dodici autori di cui tre con due film in concorso, di diverse tipologie filmiche tra cui animazione, fiction e documentario: eterogenea anche l'età degli autori dai veterani alle nuove generazioni e solo due giovani registe figurano nel catalogo del festival con le proprie opere: Valentina Casadei di Forlì con il film "Giusto il tempo per una sigaretta" e Margherita Caravello, carrarese di nascita, autrice di "Una finestra non è abbastanza" presentato lo scorso settembre al Forum Fedic di Venezia e apprezzato dalla critica, come , ad esempio Il giornalista Marcello Cella. che in un estratto della recensione scrive: "...il film della Caravello è un delicato atto d'amore per i colori della vita e un omaggio alla memoria di chi non c'è più".

In giuria Milena Vukotic attrice cinematografica e teatrale che non ha bisogno di presentazioni, si è intrattenuta a dialogare con i presenti, mostrandosi disponibile all'ascolto: con modestia ha parlato della sua esperienza artistica, incontrato ed incoraggiato giovani e giovanissimi a perseguire i propri obiettivi con tenacia.

E' stato consegnato il premio alla carriera a Bruno Bozzetto celebre "cartoonist" italiano, padre di moltissimi personaggi animati di pubblicità e cortometraggi, fra cui il signor Rossi, caricatura dell'italiano medio.

Bruno Bozzetto, ironico e critico verso la sua stessa produzione artistica, precisa che le sue opere, seppur presentate come cartoni animati, si sono sempre rivolte ad un pubblico adulto: Bozzetto ha avuto modo di visionare ed apprezzare anche alcuni disegni realizzati da Silvia Novelli, studentessa del liceo Gentileschi di Carrara ,incoraggiandola a sperimentare stili diversi fino a trovare quello che, come per ogni artista, sarà in futuro il proprio segno distintivo.