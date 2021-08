Cultura



Al Parco della Memoria di Ricortola il cineforum "Diritti e territori… abusati”

domenica, 15 agosto 2021, 09:23

Dopo le speculazioni edilizie ed il traffico illegale di rifiuti, l’oltraggio alle foreste, ai monti ed ai loro abitanti. Il prossimo appuntamento al Cineforum “diritti e territori … abusati” promosso dall’Associazione “Alberto Benetti APS” di Massa è per martedì 17 agosto alle ore 21:15 al Parco della Memoria di Ricortola di Marina di Massa, con la proiezione di due cortometraggi.

Si inizia con “Guarding the Forest” (A guardia della foresta) di Max Baring e Karla Mendes. Girato nel territorio indigeno di Guajajara, il documentario racconta della protezione delle foreste nell’Amazzonia brasiliana da parte dei Guardiani della foresta e di forze di volontariato indigene che rischiano la vita pattugliando le loro terre e distruggendo i campi di disboscamento illegali. Il documentario non indugia solo sugli aspetti ambientali, ma scava più a fondo mostrando l’impatto sociale diretto che i disboscamenti hanno sulle popolazioni indigene della Guajajara e sul come i membri delle comunità locali si organizzano e reagiscono. Film che analizza le questioni della deforestazione e dell'endemica contrapposizione tra ecologia ed economia invitando ad una riflessione circa il conflitto tra interessi individuali, economici, privati e diritti collettivi.

Consapevoli dell'impatto che la deforestazione ha sul nostro pianeta, “Guarding the Forest” dipinge un’immagine inquietante circa la futura salvaguardia dell’Amazzonia, un territorio che produce oltre il 20% dell’ossigeno del globo.

Ossigeno ed acqua sono beni primari ed imprescindibili per la sopravvivenza.

A seguire, quindi, “Cave Cavem” di Alberto Grossi. Presentato con successo anche a Napoli, Lucca, Carrara, Serravezza, Trentino, ecc., il documentario è una circostanziata e comprovata ricostruzione del progressivo passaggio socioeconomico ed ambientale dall’età del martello e scalpello a quella del filo diamantato, dall’epoca del marmo per gli scultori e del Mosè di Michelangelo a quella della marmettola, degli scarti e dei profitti del carbonato di calcio.

Argomentato, crudo e poetico, educativo, inclemente ma scevro da tentazioni provocatorie, “Cave Cavem” restituisce lo scenario di un ecocidio annunciato fatto di devastazioni attuali e future che minacciano i monti ed il litorale apuo-versiliese, l’economia, il lavoro, le relazioni sociali e, soprattutto, la disponibilità di acqua quale ricchezza di questo territorio, fonte imprescindibile per la sopravvivenza di tutti e “diritto umano universale e fondamentale” così come sancito dalla risoluzione ONU del 2010. Non solo emozioni ma anche razionali richiami all’effetto farfalla, all’inefficienza sociale del “libero mercato”, alle esternalità negative riversate sul territorio, nell’acqua e sui cittadini, al dumping ambientale per ridurre costi ed accrescere profitti per pochi. Non si tratta di ottusa ed astratta difesa dell’ambiente contrapposta a lavoro e sviluppo socioeconomico, bensì invito alla ricerca di future alternative per uno sviluppo realmente sostenibile, ossia per uno “sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni”.

Richiamo, denuncia e monito per generazioni ed istituzioni presenti e future proprio mentre si sta discutendo dei Piani di Attuazione dei Bacini Estrattivi che prevedono, tra l’altro, anche la riapertura di sette nuove cave a Massa, mentre si discute e si decide sull’ampliamento del porto di Marina di Carrara che comporterà la definitiva distruzione del litorale apuoversiliese e l’incremento dei livelli di CO2 e di inquinamento oltre la possibile infiltrazione della criminalità organizzata qualora il porto si convertisse in terminal di container, mentre tutti si lamentano del caldo e nessuno agisce per arginare i rapidi cambiamenti climatici dovuti alla deforestazione, all’uso di combustibili fossili ed all’immissione in atmosfera di gas serra, mentre viene sancita l’improcedibilità degli eco-reati, ovvero dei delitti e disastri ambientali.

Alla proiezione sarà presente Alberto Grossi che avrà modo di dialogare con il pubblico. Partecipare è un’occasione da non perdere per cittadini, associazioni, istituzioni e per tutti coloro che hanno ancora a cuore il destino del proprio territorio, dei propri diritti e dei propri figli.