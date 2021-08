Cultura



Brera in spiaggia tra neologismi e scumagne

martedì, 17 agosto 2021, 08:42

Un detto popolare dialettale recita “Nei paisi di campagna pochi i ghan un num ma tutti una scumagna” cioè “Nei paesi di campagna tutti hanno un soprannome con cui sono conosciuti”. Di certo la situazione non è diversa a San Zenone Po, paese natale di Gianni Brera, il più grande dei giornalisti sportivi nazionali, dove tutti hanno una scumagna e forse proprio da queste radici padano-contadine nascono i famosi soprannomi di Brera dati a grandi interpreti del mondo del calcio tra cui ricordiamo “Abatino” Gianni Rivera,” Rombo di Tuono” Gigi Riva, “Bonimba” Roberto Boninsegna, oppure Giovanni Lodetti detto “Basleta” per il mento pronunciato. e Gianpiero Marini detto “Pinna d’oro” per via dei piedi lunghi ma potremmo continuare per altri cento personaggi ed altrettante scumagne che hanno travalicato i tempi diventando immortali.



Di scumagne e dialetto nel linguaggio di Gianni Brera parlerà Francesco Dionigi autore, insieme ad Andrea Maietti ed al disegnatore Alessandro Colonna, del libro a fumetti “Gianni Brera ha cent'anni” a cura di PMP Edizioni di Lodi nel corso di un incontro organizzato al Bagno Carlo Rossi di Marina di Massa per venerdì 20 agosto alle ore 18 con la presentazione di Alessandra Cenci Campani. Protagonista assoluto sarà Gianni Brera inventore di una serie di neologismi entrati nel linguaggio comune, abitualmente usati dai commentatori e dalle redazioni sportive ma anche in un qualsiasi Bar Sport della nostra penisola. Nessuno potrebbe pensare che questi termini ormai così comuni come la “palla-gol”, il “cursore”, il “disimpegno”, la “pretattica” o la “rifinitura” oppure la “goleada”, il “centrocampista”, il “forcing”, il “goleador” l’“incornata” o la “melina”, siano nati in realtà direttamente dalla fantasia creativa di quello che può essere annoverato come il più grande cronista sportivo nazionale.