CineForum “diritti e territori… abusati”: cinque film di cinema verità

sabato, 7 agosto 2021, 17:07

Come ormai da alcuni anni anche per il 2021, il Parco della Memoria di Ricortola ospita una rassegna cinematografica originale e qualificata con lo scopo di suscitare riflessione e discussione.

La filmografia proposta spazierà dalle denunce dei fenomeni di corruzione e speculazione edilizia nell’Italia degli anni sessanta, agli inquietanti retroscena delle “navi dei veleni” e del traffico illecito di rifiuti, ai danni ambientali e socioeconomici dovuti all’esasperazione delle logiche del profitto e dello sfruttamento non sostenibile dei territori.

Quest’anno l’Associazione “Alberto Benetti APS”, l’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” di Massa, in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, il Presidio Apuane del GrIG ed il comitato Nuovi Paesaggi Urbani, hanno in programma, sempre al Parco della Memoria di Ricortola e per i giorni 10, 12, 17 e 19 agosto p.v. alle ore 21:15, la realizzazione del Cineforum “diritti e territori … abusati”. L’ingresso alla rassegna è libero con obbligo di “green pass” e di rispetto delle misure anti Covid in vigore.

Grazie alla disponibilità di Intramovies S.r.l. che ha concesso gratuitamente la licenza a proiettare, si inizia Martedì 10 agosto con il film “Le mani sulla città” di Francesco Rosi. Premiato con il Leone d’oro a Venezia nel 1963, il film di Rosi è di un’attualità sconfortante. Le sequenze sullo scempio perpetrato dalla speculazione edilizia in nome del profitto si legano alle riprese di sedute del Consiglio comunale in cui emergono personaggi inquietanti rappresentativi di interessi particolari. Un “palazzinaro” responsabile di un disastro che, con tecniche trasformistiche ed intrallazzi, scala la politica fino a diventare assessore all’edilizia. Personaggi e fatti verosimilmente immaginari, ma autentica ed attuale la realtà politica, economica, sociale, culturale ed ambientale che li produce. La proiezione sarà accompagnata dall’intervento dell’architetto Claudio Palandrani, autore di saggi storico-urbanistici sul territorio apuo-lunigianese ed insegnante di Progettazione di Architettura e Ambiente.

Giovedì 12 agosto è in programma il docu-film del 2017 “Il veleno della mafia e la legge europea del silenzio” scritto e diretto da Christian Gramstadt in collaborazione con il giornalista Sandro Mattioli. L’avvelenamento dei nostri territori, le “ecomafie”, le connivenze, le omertà, i depistaggi. È questo l’inquietante scenario in cui, attraverso testimonianze di giornalisti, ambientalisti, magistrati, cittadini, operatori e osservatori del settore in Italia (particolarmente in Liguria e Calabria), in Francia e in Germania, si ricompone il puzzle del traffico illegale dei rifiuti. Protagonista assoluto la ndrangheta calabrese la quale però ha beneficiato anche di complicità varie e dell'impreparazione e sottovalutazione istituzionale e sociale a livello europeo. La proiezione del documentario inchiesta è stata resa possibile grazie all’autorizzazione concessa dall’autore Christian Gramstadt, direttore di rete di ARD (primo canale radiotelevisivo pubblico tedesco). Interviene in videoconferenza Andrea Carnì, Dottore di Ricerca in Studi sulla criminalità organizzata presso l’Università degli Studi di Milano, autore tra l’altro del libro “Cose storte. Documenti, fatti e memorie attorno alle navi a perdere” e componente del Comitato tecnico scientifico del Circolo di Legambiente di Reggio Calabria.

Martedì 17 agosto sarà la volta della proiezione di due cortometraggi. In collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, verrà proiettato “Guarding the Forest” (A guardia della foresta) di Max Baring e Karla Mendes. Il film racconta della protezione delle foreste nell’Amazzonia brasiliana da parte dei Guardiani della foresta e di forze di volontariato indigene che rischiano la vita pattugliando le loro terre e distruggendo i campi di disboscamento illegali. Dipinge un’immagine inquietante della futura sicurezza dell’Amazzonia, una regione che produce il 20% dell’ossigeno del mondo. Ossigeno ed acqua sono beni primari ed imprescindibili per la sopravvivenza.

A seguire, quindi, il cortometraggio “Cave Cavem” di Alberto Grossi che sarà presente alla proiezione. Impegnato ed appassionato documentarista di storie, di tradizioni e dell’ambiente montano, vincitore nel 2015 del premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”, il massese Alberto Grossi con questo suo recente lavoro, peraltro presentato con successo anche a Napoli, Lucca, Carrara, Serravezza, Trentino, ecc., rinnova la sua denuncia documentata in difesa delle Alpi Apuane, invitando cittadini ed associazioni, ambientalisti ed amanti della montagna, operatori economici ed istituzioni ad acquisire consapevolezza circa i rischi e le minacce che incombono sul paesaggio, sul lavoro e, soprattutto, sulla futura disponibilità di acqua di questo territorio a causa dell’esasperato sfruttamento del bacino marmifero apuano. Un richiamo ed un monito proprio mentre si sta discutendo dei Piani di Attuazione dei Bacini Estrattivi che prevedono, tra l’altro, anche la riapertura di sette nuove cave a Massa, e mentre viene sancita l’improcedibilità degli ecoreati, ovvero dei delitti e disastri ambientali.

Il Cineforum si concluderà Giovedì 19 agosto con la proiezione autorizzata da Teche RAI dello speciale “Navi a perdere – Il mare dei veleni”. Decine e decine di navi affondate, inghiottite dal Mare di Calabria con a bordo tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi. Quali traffici si nascondono dietro le loro strane rotte? Sulle orme dell’ufficiale di Marina, Natale De Grazia, e del lavoro infaticabile di un manipolo di magistrati, in questa puntata speciale di Blu Notte – Misteri Italiani, Carlo Lucarelli apre le porte al mistero dei relitti fantasma inabissatisi al largo delle coste italiane, ripercorrendo un’inchiesta iniziata nel 1990 ed interrottasi bruscamente proprio con la morte dello stesso De Grazia avvenuta in circostanze sospette ed ancora da chiarire.

Nel quadro del Cineforum la filmografia selezionata e proposta invita anche ad una riflessione circa la presenza pervasiva quanto condizionante della “criminalità dei colletti bianchi”. La criminalità di quella classe dirigente che, detenendo status privilegiato e fette più o meno ampie di ricchezza e potere, fa accordi con le mafie, ricicla denaro, corrompe e si fa corrompere, inquina, depista, insabbia, manipola l’informazione, ecc., producendo danni incommensurabili alla qualità della democrazia, della legalità, dell’ambiente, dell’economia, del vivere sociale. Un’occasione, quella offerta da questo Cineforum, per dibatterne rendendo anche omaggio al sacrificio di chi, come il capitano De Grazia, ha cercato di fare luce su questo pernicioso universo.