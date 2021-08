Cultura



CineForum “diritti e territori… abusati”: docu-film “Il veleno della mafia e la legge europea del silenzio”

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:06

Pubblico numeroso al Parco della Memoria di Ricortola per la proiezione del film di Francesco Rosi “Le mani sulla città” con il quale ha preso il via il 10 agosto la rassegna cinematografica “diritti e territori … abusati” promossa dall’Associazione “Alberto Benetti APS” in collaborazione con altri soggetti della società civile. Pubblico attento e partecipe che ha particolarmente apprezzato la presentazione del film e di un video fuori programma realizzato da ARCI 31 Settembre, e gli interventi dell’architetto Claudio Palandrani. Rammarico degli organizzatori, vista l’ora tarda, di non aver potuto lasciare più spazio al dibattito.

A ritmo serrato il Cineforum continua. Dopo le speculazioni edilizie, il traffico illegale di rifiuti. Giovedì 12 agosto alle ore 21:15, con ingresso libero e rispetto delle misure anti Covid, al Parco di Ricortola di Marina di Massa sarà proiettato il docu-film del 2017 “Il veleno della mafia e la legge europea del silenzio” di Christian Gramstadt e Patrizia Venditti.

“La ndrangheta guadagnava tantissimo da questo traffico di rifiuti”. È proprio con questa affermazione del pentito Francesco Fonti che inizia il filmato. Il tema è quello dello smaltimento illegale di rifiuti tossici o radioattivi, ovvero delle “navi dei veleni” in rotta verso i paesi del terzo mondo e delle “navi a perdere” affondate invece nel Mediterraneo. Navi salpate sembrerebbe anche dal porto di Marina di Carrara. Esternalità negative riversate per anni nell’acqua, nell’aria, sui territori, sulle persone, su inconsapevoli terzi. Dumping ambientale, simile ad altri a noi più vicini, al quale il nostro Paese ha fatto ricorso, sin dagli anni ’70, per liberarsi dei propri malefici rifiuti.

Secondo alcune stime, sarebbero quasi 100 le navi cariche di veleni che giacciono sul fondo del Mediterraneo. Sono le cosiddette “navi a perdere”. Indagini giudiziarie, inchieste giornalistiche, relazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, non hanno ancora consentito di accertare definitivamente responsabilità, colpe e pene. Quello che però traspare sono i coinvolgimenti di imprenditori, faccendieri, pezzi di servizi segreti deviati, esponenti politici e criminalità organizzata.

Filo conduttore del docu-film è l’agire delle “ecomafie” e, più in particolare, della ndrangheta calabrese con le loro penetrazioni ed infiltrazioni nel mondo degli affari, della politica e delle istituzioni. Protagonisti in positivo, giornalisti, cittadini, ambientalisti, magistrati, degni servitori dello Stato e, soprattutto, il capitano di corvetta Natale De Grazia, medaglia d’oro per meriti investigativi, morto in circostanze misteriose nel dicembre 1995 mentre si stava recando, insieme a due colleghi, a La Spezia per continuare le indagini, a lui affidategli dal sostituto procuratore di Reggio Calabria Franco Neri e dal procuratore Francesco Scuderi, proprio sulle “navi a perdere”. Il traffico illecito di rifiuti è stato spesso associato a quello delle armi. Per questo, forse, il destino del comandante De Grazia non è stato poi così diverso da quello toccato alla giornalista Ilaria Alpi e all’operatore Miran Hrovatin in Somalia nel 1994.

Di queste vicende si parla sempre troppo poco e spesso in modo approssimativo. Per approfondire il tema oggetto della proiezione è previsto l’intervento in videoconferenza di Andrea Carnì, Dottore di Ricerca in Studi sulla criminalità organizzata presso l’Università di Milano, autore del libro “Cose storte. Documenti, fatti e memorie attorno alle navi a perdere” e componente del Comitato tecnico scientifico del Circolo di Legambiente di Reggio Calabria. Una buona occasione per saperne di più.