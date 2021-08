Concerto di giovedì 5 agosto “Lirica sotto le stelle”

Altri articoli in Cultura

martedì, 3 agosto 2021, 15:40

Un pubblico di oltre 100 persone ha partecipato all’emozionante serata svoltasi il 2 agosto presso la sede dell’Associazione Qulture in piazza delle Erbe a Carrara

martedì, 3 agosto 2021, 14:39

Sarà la prima presentazione in presenza, nella sua città natale, quello dell’ultimo romanzo di Fabio Evangelisti La signora del primo piano e un lupo solitario (Tarka edizioni) che si terrà giovedì 5 agosto, alle ore 21, a Palazzo Ducale di piazza Aranci a Massa

lunedì, 2 agosto 2021, 12:21

Valeria Lattanzi, la seconda figlia, ha raccolto la memoria della famiglia e, non appena le forze e il tempo lo hanno consentito, ha per prima cosa desiderato di realizzare una mostra monografica sui suoi genitori, mostra che aprirà i battenti il 3 agosto presso la sua galleria d'arte, in via...

sabato, 31 luglio 2021, 19:43

Si chiama "Fin del mundo" l'esordio letterario di Manola Fabbiani che verrà presentato il prossimo 9 agosto nei Salotti letterari in piazzetta a Torano

sabato, 31 luglio 2021, 19:23

Bellissima serata il 29 luglio al Parco della Memoria di Ricortola. Grazie a tutti coloro che, numerosi, hanno voluto accompagnarci. Grazie soprattutto a Marco Rovelli per il suo romanzo biografico su Claudio Lolli

sabato, 31 luglio 2021, 19:16

Lunedì 2 agosto alle 21 in Piazza delle Erbe a Carrara, davanti alla sede dell’Associazione Qulture, sarà presentato in anteprima nazionale Asbestos, il nuovo romanzo della scrittrice carrarese Titti Federico