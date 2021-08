Cultura



Ferragosto marinello: il palio marinaro

lunedì, 9 agosto 2021, 15:39

di paolo cucurnia

Un ricordo di quel che era Marina, prima dell'invasione delle orde "barbariche". Parlo ai marinelli purosangue e d'una certa età, il ferragosto era una festa dal sapore pagano, in cui la comunità marinara celebrava il suo Dio: "Il Mare"

Divinità tanto generosa, dispensatrice di lavoro, di cibo e di serenità nei momenti di calma, quanto spietata e crudele nei momenti di collera.

La gente era sicuramente meno ricca, ma in quel giorno sulle tavole c'erano le vivande migliori, e dopo ci si riversava tutti al mare ad assistere alla regata dei gozzi, e all'albero della cuccagna.

L'albero non era altro che un palo steso orizzontalmente, fuoribordo alla murata, o a poppa di un bastimento o all'ormeggio oppure attraccato a banchina. Si poneva sul palo, all'estremità a picco sull'acqua, una bandierina, si ricopriva con abbondante sevo la superficie di detto albero, dopodichék la balda gioventù maschile del luogo, come in una giostra cavalleresca, si lanciava, sotto gli occhi sgranati di ammiratissime fanciulle, alla presa della bandierina, del conseguente premio e, quel che più contava, alla conquista del cuore della ragazza sulla quale s'era puntato lo sguardo.

I gozzi, i pattini si ammassavano tutti intorno, le barche in rada avevano il gran pavese a riva, la gente era tutta assiepata sulla banchina chi a vedere "l'albero" chi a seguire la regata dei gozzi in un tifo da stadio e, alla fine, c'era la premiazione dei vincitori con i premi messi in palio: un'oca, qualche salsiccia, un salame, qualche fiasco di vino.e, visti i tempi, non erano cose da poco.

Raccontava mio padre che un anno, in cui tale manifestazione si era svolta a bordo del suo bastimento, comandava una bombarda di nome "Maria Vittoria", la fortuna volle che la "bandierina" fosse presa quasi subito e la festa fosse finita lì; subito dopo infatti, pare, si sia scatenato il finimondo con un temporale pauroso e mare ai sette cieli e se la folla fosse stata ancora ammassata sul ponte, col bastimento ancora ingaggiato coll' "albero" e la gente a bordo, sarebbero stati guai seri.

Era una festa talmente sentita che Giannino Telara, Comandante del "Florette" (una brigoletta ), dopo un viaggio a Barcellona passato alla storia per essere durato da marzo fino ai primi del mese di agosto, nel rientrare a Marina, volle fermarsi, il 13 di quel mese, in rada a Portofino; il sole era caldo, il posto meraviglioso, ed evidentemente avevano tutti ancora bisogno di vacanze; senonché qualcuno avvertì il Comandante che di lì a poco ci sarebbe stato il "Ferragosto Marinello" e la popolazione avrebbe potuto aver bisogno del bastimento per l'albero della cuccagna: partirono immediatamente alla volta di Marina!.

La grande festa aveva termine la sera con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Che è quanto ci è rimasto.... e da ultimo neanche quelli!

NOTA STORICA:

GRAN PAVESE O GRAN GALA DI BANDIERE

Oppure, secondo i casi, PAVESE o PICCOLA GALA.

Inglese: Full dress - Rainbow dress - Bunting - Gallant -Top Gallant

La bella enciclopedia "Il Mare", edita dalla De Agostini nel 1973, alla voce "Pavese" riporta un'interessante storia della etimologia del termine, che ritengo utile riportare integralmente:

"Grande scudo di forma allungata, atto a proteggere tutto il corpo, che si usava porre a difesa dei bastioni e delle murate delle navi, per le quali, dipinto a colori vivaci com'era, e con le insegne e l'armi dei cavalieri e signori ai quali apparteneva, costituiva anche motivo ornamentale oltre che difensivo, disposto a protezione dei combattenti. Trae il nome dagli scudi di quella forma, che si fabbricavano a Pavia, e servivano a più usi, perché i guerrieri in campagna usavano dormire su di essi, restandosene all'asciutto. Del resto le antiche stampe raffigurano le navi con le murate ricoperte di scudi, fossero essi pavesi o no. Dopo si dissero pavesi le lunghe tele di panno di lana, di vivaci colori, usate per addobbare le fiancate, gli alberi, le coffe delle navi nelle solennità, per guarnire le scale reali e le imbarcazioni di bordo, dette però pavesi di bordo i primi e pavesi di palischermo i secondi. Nel XIX secolo si dissero pavesi degli striscioni di tela bianca usati per coprire i bastingaggi in coperta, nei quali, durante il giorno, si depositavano le brande degli uomini dell'equipaggio. In seguito vennero chiamati tele dei bastingaggi: se n'ebbero di tela incerata da usarsi nei climi umidi, poi di tela verniciata, finché i bastingaggi vennero posti in locali chiusi.

Oggi il termine serve per indicare la gala di bandiere*, o di luci, delle quali si usa addobbare le navi nelle feste o nelle solennità. Il pavese luminoso è formato da file di lampadine elettriche, bianche o colorate, disposte sugli alberi, lungo le sartie, gli stralli, lungo le ciminiere in modo da formare il contorno della nave*".

Ho ritenuto riportare integralmente la spiegazione etimologica della parola "GRAN PAVESE" perché penso che sia, fra tutte, almeno per quel che riguarda la lingua italiana (vedi inglese), quella che più si avvicina al vero.

Confortato dal fatto, che anche quello, che per me, è un po' il mio "Vangelo" in fatto di mare, la: "Rivista Marittima" dice le stesse cose, non solo, ma non si spiegherebbe come il bastingaggio (in pratica il parapetto che sorge ai bordi del ponte di coverta) si chiami "IMPAVESATA"

Proprio perché ai bordi della nave, si combattevano le battaglie al riparo degli scudi le cui insegne dipinte si rifacevano agli smaltatori di Pavia che erano i più celebrati. La "battagliola" il complesso formato dai cavi sostenuti dai candelieri che delimitano i bordi (la falchetta) della barca prendono questo nome perché ivi si schieravano gli armati, protetti dagli scudi, pronti al combattimento.

Il Gran Pavese, perciò, consiste in file di bandiere, quelle della serie di bandiere da segnali disposte in ordine e inferite su sagole che si tendono da un albero all'altro e lungo gli stragli dalla estrema prora sino all'estrema poppa."

Per le bandiere da segnalazione sono state adottate quattro tipologie:

1) la bandiera di forma rettangolare;

2) il gagliardetto, vale a dire una bandiera che ha il ventame, ossia il lato opposto a quello d'inferitura, a due punte;

3) il pennello, che ha una forma triangolare molto allungata e con il vertice mozzato;

4) il guidone che ha la forma di un triangolo isoscele o equilatero.

Delle 26 bandiere che individuano le lettere dell'alfabeto, le prime due sono gagliardetti, le altre 24 sono bandiere di forma rettangolare; i numeri e il distintivo del codice internazionale dei segnali sono pennelli, mentre le tre bandiere ripetitrici sono guidoni.

Ogni lettera dell'alfabeto, ha anche un suono fonetico ad essa attribuito dall'I.C.A.O. (International Civil Aviation Organisation); tale codice, inizialmente caratteristico della navigazione aerea, è stato adottato anche per la navigazione marittima.