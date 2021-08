Cultura



La storia d'amore e d'arte di Danilo Lattanzi ed Elisa Ricci rivive in una mostra dedicata

lunedì, 2 agosto 2021, 12:21

di donatella beneventi

Sono ormai trascorsi mesi dalla morte di Elisa Ricci, signora assai nota nell'ambiente culturale di Massa e Carrara, cui la Gazzetta ha dedicato un cameo scritto dal figlio, Corrado Lattanzi, che ne ha tracciato in quella occasione, un ritratto affettuoso e delicato, lei, moglie di Danilo Lattanzi, gallerista, pittore egli stesso e uomo di cultura, protagonisti con Elisa di una storia d'amore e di passioni condivise, sullo sfondo di una Carrara elegante e sfavillante, crocevia di artisti e letterati di fama internazionale, ambiente ricco di stimoli e di savoir vivre, elementi che nostalgicamente affiorano nel ricordo.

Valeria Lattanzi, la seconda figlia, ha raccolto la memoria della famiglia e, non appena le forze e il tempo lo hanno consentito, ha per prima cosa desiderato di realizzare una mostra monografica sui suoi genitori, mostra che aprirà i battenti il 3 agosto presso la sua galleria d'arte, in via Cavour 6: la mostra presenta una raccolta di opere realizzate da Danilo in un lasso di tempo che va dal 1927 al 1992.Lo stesso giorno, avrà luogo anche la presentazione del catalogo, presso Villa Lattanzi,, a Massa, alle ore 18.30, opera che si avvale del testo critico di Davide Pugnana. Per tutte le infowww.galleriavalerialattanzi.itContatti 3389965819