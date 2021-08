L'assessorato alla Cultura del Comune di Carrara affida la direzione scientifica del mudaC museo delle arti Carrara a Laura Barreca e del CARMI Museo Carrara e Michelangelo a Marco Ciampolini

Altri articoli in Cultura

venerdì, 6 agosto 2021, 13:59

Domenica 8 agosto alle 21.30 serata finale della ventottesima edizione del Festival Sinfonico nel suggestivo scenario del parco di Villa Rinchiostra a Massa, con la messa in scena de l’Histoire du Soldat di Igor Stravinsky, compositore russo di cui ricorre quest’anno il 50° della scomparsa

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:05

Si è appena conclusa a Montecatini Terme la 71 edizione dello storico festival Italia Film Fedic presso la prestigiosa cornice delle Terme Tettuccio: da un paio d'anni la mostra del cinema di Montecatini si presenta in una veste completamente rinnovata e questo cambiamento è stato fortemente voluto dal presidente nazionale...

martedì, 3 agosto 2021, 15:40

Un pubblico di oltre 100 persone ha partecipato all’emozionante serata svoltasi il 2 agosto presso la sede dell’Associazione Qulture in piazza delle Erbe a Carrara

martedì, 3 agosto 2021, 14:39

Sarà la prima presentazione in presenza, nella sua città natale, quello dell’ultimo romanzo di Fabio Evangelisti La signora del primo piano e un lupo solitario (Tarka edizioni) che si terrà giovedì 5 agosto, alle ore 21, a Palazzo Ducale di piazza Aranci a Massa

lunedì, 2 agosto 2021, 12:21

Valeria Lattanzi, la seconda figlia, ha raccolto la memoria della famiglia e, non appena le forze e il tempo lo hanno consentito, ha per prima cosa desiderato di realizzare una mostra monografica sui suoi genitori, mostra che aprirà i battenti il 3 agosto presso la sua galleria d'arte, in via...

lunedì, 2 agosto 2021, 12:20

Giovedì 5 agosto alle 21.30 terzo appuntamento con il Festival Sinfonico presso il Parco di Villa Rinchiostra a Massa