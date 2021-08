Cultura



Le mitiche ondine protettrici dell'ambiente rivivono negli scatti di Gianluca Franceschi e nell'arte di Laura Lorenzini Nadine

domenica, 22 agosto 2021, 20:31

Gianluca Franceschi, fotografo massarosese sempre più in ascesa nel panorama toscano e Laura Lorenzini Nadine, artista apuo-viareggina conosciuta per le rappresentazioni grafiche a tema mitologico - aveva già interpretato i miti della Sirena di Viareggio e quello della Sirena Apuana del torrente Carrione di Carrara - danno vita a un connubio tra arte pittorica, grafica, fotografia e performance per rendere vivo il mito delle sensuali e accattivanti creature di acqua dolce che proteggono corsi fluviali, grotte e insenature, canali palustri e, in generale, l'ambiente lacustre.

La stessa Nadine ha impersonato in una coinvolgente performance,in alcune amene location del massarosese, il mito di un'ondina, immortalata dai sapienti scatti del fotografo Franceschi.

Il mito legato alle ondine vanta origini che finiscono per perdersi nella notte dei tempi. Citate come elementi acquatici da Paracelso nelle sue opere sull'alchimia, secondo la tradizione, le ondine sono creature prive di anima alle quali è precluso l'accesso in Paradiso dopo la morte, a meno che non sposino un uomo mortale. A volte vengono dipinte come spiriti vaganti di donne in cerca dell'amore anche dopo la dipartita. Questi aspetti particolari le hanno rese soggetto prediletto per la letteratura tragica e romantica.

Di natura benigna o, talvolta, maligna, a seconda delle circostanze e delle diverse tradizioni, si troverebbero negli specchi d'acqua dolce, presso le cascate o in ameni scorci silvestri. Talora le loro soavi voci possono esser udite sovrapposte allo scrosciare dell'acqua.

Loro antiche progenitrici mitologiche sono le greche Oceanides, ninfe che dimoravano nelle acque e solevano offrire aiuto ai naviganti che solcavano i mari e che si trovassero in una situazione di naufragio.

Anche la tradizione germanica dà spazio a queste creature, esseri misteriosi simili alle sirene dell'Ellade che abitano i fiumi e attirano gli uomini fino a farli addirittura annegare.

Le ondine, che godono del dono della preveggenza, sono anche guardiane delle acque di tutto il mondo pronte a opporsi ai soprusi dell'uomo sull'ambiente. Un elemento, quest'ultimo, che le rende, ancora una volta, così attuali.

Nel suo carboncino su carta Nadine raffigura un'ondina immersa in uno specchio d'acqua dolce, dove dimorano bellissime ninfee. La creatura acquatica guarda a lato e ha un profilo alquanto zigomato. La sua capigliatura risulta semi mossa ed è tendente al moro.

L'ondina indossa un vestito assai leggero ed è intenta a sorvegliare e proteggere le acque come un bene più che prezioso.

Laura Lorenzini 'Nadine' (Viareggio, 1988) ha vissuto parte della sua infanzia e della sua adolescenza a Carrara e raffigura da tempo miti e leggende. Molto attenta ai significati esoterici, sviluppa la sua arte legata a miti e leggende popolari, italiane ed europee. Da alcuni mesi si interessa particolarmente alle leggende legate alla Toscana.

La sua opera artistica è approdata anche fuori dai confini nazionali: le sono stati dedicati anche un articolo nel Regno Unito sul The Birmingham Press dedicato all'opera intitolata "La Magia della Luna, ovvero la leggenda del vampiro di Birmingham", oltre a un approfondimento sul sito di Radio Rosario in Argentina che riguarda l'opera a tempera su tela raffigurante il mito della Sirena di Viareggio.

In più, sul sito di news statunitense "Live-Feeds.com" si descrive il carboncino di Nadine sulla Grassina, moglie del Linchetto, mito legato alla Versilia, alla terra Apuana, alla Lucchesia e alla Garfagnana.

Altre significative opere della giovane artista toscana sono: "L'Incantatrice", "Pia de' Tolomei", "Dante Alighieri", “Matelda”, “La Chimera di Arezzo”, "Il Drago di Arezzo", "Il Castello di Poppi", “Il linchetto”, “Ecate misteriosa”, "Il Licantropo di Carrara", "Il Satiro Mezzacapra".

Il fotografo Gianluca Franceschi è conosciuto nel mondo cosplay - a partire da Lucca Comics ed eventi correlati - sia a livello locale che toscano e ha organizzato negli anni molteplici e interessanti iniziative sul territorio versiliese, in particolare rivolte ai bambini, anche sui temi Disney. Inoltre ha organizzato iniziative che riprendono tradizioni degli States sugli stili steampunk, pin up & Country burlesque.

A Massarosa ha creato l'evento "Shooting on the Road - Massarosa in Cosplay", che sempre più sta riscuotendo successo tra gli appassionati del genere e non solo.







In allegato si possono osservare alcune foto di Gianluca Franceschi relative alla performance di Laura Lorenzini Nadine sul mito delle ondine.