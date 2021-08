Cultura



Nadia Cavazzini: "Grazie Armonie dai balconi per aver dato luce a Carrara!"

martedì, 10 agosto 2021, 20:53

di donatella beneventi

L'idea di "Armonie dai balconi" nasce lo scorso anno per regalare alla città un evento da palcoscenico fatto in sicurezza e facendo diventare palcoscenici alcuni terrazzi storici della città.

Estremamente soddisfatta Nadia Cavazzini, ristoratrice e vice presidente di Confcommercio Massa Carrara, che sin dall'esordio della manifestazione, ha sostenuto strenuamente la bontà dell'iniziativa, che a conclusione dei sette appuntamenti in calendario, si è confermata un enorme successo, sotto tutti i punti di vista.

"Il fine è stato proprio l'esaltare il valore delle bellezze di Carrara - afferma la Cavazzini - valorizzandole con note e voci che raccontassero il legame storico della lirica passata nei nostri due splendidi teatri ormai in disuso".

"Si sono così alternati in sette serate - prosegue - più di venti artisti di spessore e di varie nazionalità e il nostro autoctono Bologna, che si e' esibito l' ultima sera con pianoforte dal terrazzo dell'Accademia delle belle Arti: sono state serate che hanno visto la partecipazione ordinata e composta di un pubblico stupito e attento che si è spostato da un punto all' altro tra i vicoli del centro storico, col naso all insù. L'idea, nata da me come vicepresidente Confcommercio e accolta e coltivata dalla presidente commissione commercio Marzia Paita, per il secondo anno ha visto una buona partecipazione con lo stupore di chi arrivando in città senza nulla sapere, coglieva la magia di una realtà senza uguali".

Immensa gratitudine nei confronti di Extrapalco Eventi e del direttore Veio Torcigliani e l'auspicio da parte dell'organizzazione, è quello di dare un senso di continuità all'evento, un festival annuale.

"Carrara è una città che gode di una bellezza intrinseca - conclude la Cavazzini - negli ultimi anni velata e nascosta: questo è stato un mezzo per esaltarne il fascino e per dare un poco più di vita alle strade che purtroppo vedono e vivono da qualche anno la mancanza di attività e di luci accese. Carrara ha bisogno di stimoli, ha bisogno di stupire, ha bisogno di essere vissuta e amata".

Nel ringraziare tutti i commercianti che hanno aderito tenendo accese le vetrine dei negozi, si dà appuntamento al prossimo anno, con miglioramenti e novità che sono già allo studio.