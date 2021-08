Cultura



Personale di pittura con concerto lirico: inaugura a Galleria Duomo la pittrice livornese Marinai

giovedì, 12 agosto 2021, 19:40

di francesca vatteroni

Carrara e il turismo all'insegna di arte e cultura anche e soprattutto nel week end ferragostano: Galleria Duomo in via Finelli 22 apre le porte a Gloria Marinai pittrice livornese che inaugura domani 13 agosto una personale, fino al 15 agosto. Una mostra nata durante il lockdown che si abbinerà felicemente con un'altra nobile forma di espressione artistica: si esibirà infatti alle 18:00 in un concerto lirico, Maria Salvini, al termine del quale si festeggerà con un cocktail per dare il benvenuto ai visitatori.

"Dal 13 al 15 agosto-leggiamo nella nota di presentazione dell'artista- appuntamento presso spazio espositivo MAAC galleria Duomo, con la mostra personale di pittura di Gloria Marinai. Artista livornese-spiega la nota biografica-matura fin da piccola una spiccata sensibilità per la pittura, il disegno e le arti manuali in genere. La pandemia segna per lei un momento decisivo in cui trovare il coraggio di esprimere ed esprimersi. Ne nascono una carrellata di opere con stili diversi, dal colato al materico, dalla pittura classica agli studi sulle nuvole e sulle onde del mare, fino ai paesaggi, all' utilizzo di colori e di artifici su tela. I visitatori saranno immersi in un percorso espositivo eclettico, nuovo, espressione di speranza e rinascita".

La mostra sarà aperta dalle 18 alle 23. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3478370937