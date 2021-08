Cultura



Roberta Pisani presenta il suo primo libro di poesie “Cibodanima”

giovedì, 26 agosto 2021, 13:48

Poesia sotto le stelle. Sabato 28 agosto alle 21, nel giardino di Villa Cuturi (ex Apt) a Marina di Massa Roberta Pisani presenterà il suo primo libro di poesie “Cibodanima”, una raccolta di emozioni suddivisa in quattro sezioni : La vita attraversata, La brace sparsa; L’usura del tiranno, Le pagine salvate dal ricordo.

Si tratta di un volume molto curato nei particolari, impreziosito con illustrazioni dell’artista Vito Tongiani, con la prefazione del professor Giuseppe Cordoni e la postfazione della dottoressa Gabriella Zagaglia. Un piccolo scrigno di emozioni che Roberta Pisani, Cavaliere al merito della Repubblica italiana, ci consegna. Cos’è la poesia secondo Roberta Pisani? “Spiegare cos’è per me la poesia non è facile: credo sia qualcosa di indefinito. Qualcosa che attraversa l’anima e la mente prima di arrivare alla mano”. Cibodanima: “Già nel titolo di questa prima raccolta di versi di Roberta Pisani è condensata la chiave che ne schiude l’orizzonte tematico più profondo – scrive il professor Cordoni nella prefazione. La poesia, dunque, come nutrimento per colmare gli spazi aridi e vuoti della nostra vita. Ascolteremo le liriche dalla voce dell’attrice Antonella Ianuale. Oltre all’autrice, saranno presenti il professor Giuseppe Cordoni, che presenterà l’opera, e la giornalista Angela Maria Fruzzetti. La serata sarà allietata da intermezzi musicali. La presentazione si svolgerà all’aperto, nel giardino della villa, nella piena osservanza delle misure anti Covid e quindi accesso consentito con green pass o adeguata alternativa.