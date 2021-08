Cultura



Successo per il concerto d'organo del maestro Mancino

lunedì, 30 agosto 2021, 18:14

Grande partecipazione al riuscitissimo concerto del M° Maurizio Mancino venerdì 27 agosto alla Chiesa della Madonna della Misericordia di Massa. Il programma, di notevole interesse, comprendeva compositori italiani del XVII e XVIII sec.



Il numeroso pubblico presente ha particolarmente apprezzato l'interpretazione impeccabile del M° Mancino che si è esibito al pregevole organo Antonio Alari del 1775 sul quale Organ in Progress ha già in programma numerose iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzate il prezioso strumento. Durante il concerto sono stati eseguiti brani del periodo barocco pieni di passaggi di grande virtuosismo strumentale come il "Ballo della battaglia" di Bernardo Storace, le "Partite diverse di Follia" di Bernardo Pasquini, la "Toccata in La maggiore" (Allegro - Presto - Partita alla lombarda - Fuga) di Alessandro Scarlatti e il "Concerto X op.6 in Do maggiore" (Largo - Allegro - Adagio - Vivace - Allegro - Vivace) di Arcangelo Corelli. Il programma ha visto inoltre l'esecuzione della "Sonata in Mi minore" (Allegro - Largo - Allegro e spiritoso) di Baldassare Galuppi, già maestro di cappella della basilica di San Marco di Venezia, compositore prolifico di opere teatrali; una brillante sonata in stile galante che ha trovato vasto consenso tra il numeroso pubblico presente. Il M° Mancino ha guidato poi gli ascoltatori nel pieno classicismo con le "Sonate per organo" (opera prima, 1785) di Gaetano Valeri del quale ha eseguito quattro brevi sonate nelle quali risulta ben evidente l'influenza mozartiana. Il programma si è concluso con una sinfonia di Ferdinando Provesi, maestro di Giuseppe Verdi nell'età giovanile.



Il prossimo appuntamento organizzato dall'associazione Organ in Progress è per sabato 11 settembre alle ore 21:15 presso la concattedrale di Pontremoli dove il M° Luigi Ratti si esibirà sul grande organo sinfonico Vegezzi-Bossi-Balbiani in una serie di opere del grande repertorio organistico.