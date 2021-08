Cultura



Ultimo appuntamento con il "19° Festival Internazionale della chitarra

giovedì, 19 agosto 2021, 12:12

Giovedì 19 agosto ultimo appuntamento con il "19° Festival Internazionale della chitarra" organizzato dall'Associazione Musicale Massese col prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e che si svolgerà anche questa volta nell'antico e caratteristico quartiere di Borgo del Ponte presso la rinascimentale Chiesa di San Martino.

Dopo lo straordinario concerto solistico di brani difficili e virtuosistici eseguiti con passione e professionalità nonostante la giovane età dei quattro talenti nostrani Sara Butticè, Lisa Pastine, Federico De Angeli e Nicola Bertozzi, questa volta andrà in scena il quartetto di chitarre "Le Consonanze".

Formato da 4 chitarristi Toscani Alessandro Nobili, Marta Marchetti, Giacomo Brunini e Dario Atzori, il quartetto proporrà un programma di "Corde danzanti" con brani basati su ritmi di danza quali Habanera, Fandango, Valse e famosi temi tratti per esempio dall'opera Carmen di Bizet o da composizioni del lucchese Luigi Boccherini ed altri ancora.

I musicisti:

Marta Marchetti comincia lo studio della chitarra con il M° Fabiana Mariotti, per poi passare sotto la guida del M° Riccardo Boccaccio. In seguito consegue brillantemente il Diploma accademico di II livello presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno con il M° Nuccio D'Angelo. Si è perfezionata con vari maestri tra cui Antigoni Goni, Alfonso Borghese, Flavio Cucchi, Christian Saggese, Giulio Tampalini e Andrea Dieci. Ha suonato come solista ed in formazioni cameristiche in diverse occasioni e manifestazioni. Nel 2014 ha preso parte all'Orchestra di chitarre "Stefano Strata", sotto la direzione del M° Flavio Cucchi tenendo concerti in alcuni teatri toscani. Nel 2019 ha fondato, insieme ad altri chitarristi del territorio pisano, l'Associazione Chitarristica Pisana, volta a promuovere e a diffondere la musica per chitarra al pubblico di tutte le età. È insegnante di chitarra all'Accademia musicale "Stefano Strata" di Pisa. Ha inoltre conseguito con il massimo dei voti e la lode la laurea magistrale in Italianistica presso l'Università di Pisa e insegna lettere nella scuola secondaria di primo grado.

Dario Atzori, comincia a suonare la chitarra classica studiando col M° Lorenzo Soto Rivara, per poi diplomarsi con il massimo dei voti sotto la guida del M° Nuccio D' Angelo presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Mascagni" di Livorno. Ha preso parte, sia come solista che in formazioni cameristiche, a diversi festival musicali (Festival Rebus – Milano; Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano; Festival di Bellagio e del lago di Como). Ha inoltre collaborato con il "Mascagni Guitar Ensemble" diretto dal M° Nuccio D'Angelo e con l'orchestra di chitarre Stefano Strata, diretta dal M° Flavio Cucchi, suonando in diversi teatri della Toscana. Dal 2012 suona regolarmente con il chitarrista Giacomo Brunini con cui si esibisce per importanti festival ed associazioni musicali in Italia e all'estero. Ha frequentato corsi di perfezionamento strumentale con Leo Brouwer, Roland Dyens, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Flavio Cucchi, Andrea Dieci, Antigoni Goni e Christian Saggese. Nel 2016 ha inoltre conseguito, con il massimo dei voti e la lode, il diploma accademico di II livello in chitarra presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Mascagni" di Livorno. Attualmente è docente di chitarra presso una scuola media ad indirizzo musicale.

Alessandro Nobili ha intrapreso lo studio della chitarra con il M° Alvaro Mantovani, per poi passare sotto la guida del M° Fabio Montomoli. Si è diplomato brillantemente presso l'Istituto Musicale "P. Mascagni" di Livorno. Si è poi perfezionato con il M° Matteo Mela. Nel 2006 ha partecipato come allievo effettivo ai corsi estivi di perfezionamento dell'Accademia Chigiana di Siena con il M° Oscar Ghiglia, ricevendo borsa di studio e Diploma d'Onore. Ha partecipato a concorsi nazionali (1° Premio assoluto al Concorso "Rospigliosi" nel 1998, 1° Premio assoluto al Concorso "Riviera Etrusca" nel 2002) e internazionali (2° Premio al Concorso "Rovere d'Oro" nel 2004, 3° Premio al Concorso "Fernando Sor" nel 1998, semifinalista al "Guitar Foundation of America" nel 2006). Si è laureato in musicologia col massimo dei voti e la lode presso la Facoltà di Musicologia di Cremona (sede staccata dell'Università di Pavia) con una tesi dal titolo "Le Rossiniane opp. 119- 124 di Mauro Giuliani: studio storico-analitico e edizione critica". Ha frequentato presso l'Istituto Musicale "P. Mascagni" di Livorno il biennio di formazione per insegnanti della scuola media, superando l'esame finale, nel 2009, con il massimo dei voti e la lode. È docente di ruolo di chitarra presso la scuola media a indirizzo musicale "Poggi-Carducci" di Sarzana (SP) e presso l'Accademia Musicale "Stefano Strata" di Pisa. Ha pubblicato il CD Guitar Recital per l'etichetta SAM, con musiche di Sor, Barrios, Ginastera, Villa-Lobos, Turina e Giuliani.

Giacomo Brunini , allievo dei Maestri Antonio Rondina, Nuccio D'Angelo e Tiziano Mealli è brillantemente diplomato in chitarra (Istituto Superiore di Studi Musicali "Mascagni" - Livorno) e musica da camera (Conservatorio "L. Cherubini" - Firenze). Ha suonato come solista e in complessi cameristici per importanti festival ed associazioni musicali in Italia, Danimarca e Finlandia. Dal 2012 si esibisce regolarmente in duo chitarristico con Dario Atzori in Italia e all'estero. Con il duo ha inoltre suonato, come solista, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ed ha inciso alcuni album per le etichette EMA Vinci Records ed Edizioni Musicali Sconfinarte. Si è perfezionato con i Maestri P. Steidl, F. Cucchi, T. Hoppstock, G. Bandini, O. Ghiglia, R. Dyens e L. Vander Borght. Attualmente insegna chitarra presso la Scuola Civica di Musica "Salotti" di Borgo a Mozzano.

Il concerto avrà luogo presso la Chiesa di San Martino a Borgo del Ponte alle 21.15 con ingresso gratuito ma, in base al nuovo decreto anti Covid, con prenotazione al numero 3471761981 e possesso del Green pass.

Sito facebook: Festival Internazionale della Chitarra di Massa