Cultura



Un concerto con i grandi classici della musica italiana

giovedì, 12 agosto 2021, 13:56

di francesca vatteroni

Il 14 sera tenetevi pronti per festeggiare l'ultima fase estiva con un concerto all'insegna dei classici della musica italiana. Il bagno Mistral ha il piacere infatti di offrire a cittadini e villeggianti e tutti coloro avessero voglia di ascoltare buona musica accompagnata dalla brezza marina, musica italiana anni 60 e 70: la colonna sonora delle estati meravigliose appartenenti a un passato che è rimasto nel cuore. Musiche che piacciono anche alle nuove generazioni, ci assicura Fabrizio Tavarini leader del gruppo musicale "Quelli che". Un gruppo dio giovanissimi sessantenni che ha mantenuto inalterato nel tempo la passione per la musica e che si esibirà dal vivo con strumenti di quegli anni: tastiera hammond che ha fatto la storia del jazz e del blues, chitarra femberbass e fender stratocaster. Insomma, qualità strumentale e classici italiani: questa la chiave di violino del concerto.

"Siamo un gruppo di amici sessantenni-ci racconta Tavarini, presentando il gruppo- per anni abbiamo suonato in vari gruppi e da qualche anno ci siamo ritrovati. Suoniamo pezzi dei gruppi famosi e anche meno famosi degli 60/70. Musiche di Trolls, dei Nomadi, dei Dick Dick e anche di solisti più o meno conosciuti. Siamo chitarra, basso, batteria e piano e la voce, in tutto sei elementi".

Pronti a riascoltare dal vivo Pugno di sabbia (dei nomadi) una carezza in un pugno (di Celentano), Quella carezza della sera, Fortuna e poi l'immancabile Battisti da Acqua azzurra a Il tempo di morire? 40 brani eseguiti per tre ore e mezzo di concerto a partire dalle 21:00.

"I concerti scorsi lì al Mistral-racconta Tavarini- sono andati sempre bene: la gente ha apprezzato le nostre musiche".

Prima del concerto, chi volesse cenare o apericenare allo stabilimento presso Panigacceria Yoghi e Bubu, potrà farlo prenotando ai numeri 0585 18 16 700/ 338 5403 478

Naturalmente l'evento si svolgerà rispettando la normativa covid.