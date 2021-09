Cultura



Al Sandomenichino Daniela Poggi si racconta: "Il dolore con mia madre nel mio libro"

martedì, 7 settembre 2021, 09:36

di francesca vatteroni

Si è conclusa la sessantaduesima edizione del Premio Sandomenichino e la giuria presieduta da Alessandro Quasimodo, lettore d'eccezione di alcuni passi più significativi degli scritti dei premiati, ha espresso il suo verdetto: tanti i concorrenti e la vittoria è stata condivisa da pubblico, scrittori e scrittrici, in un tardo pomeriggio, nel panorama marino della terrazza di Costamari, all'insegna di poesia e letteratura.

Ma prima di ricordare i primi premi delle varie sezioni in gara, citiamo un premio molto speciale dedicato alla carriera della poliedrica Daniela Poggi, autrice del libro: Ricordami!

Daniela Poggi, volto noto nel panorama artistico italiano, è un'attrice, una conduttrice televisiva, sceneggiatrice, regista e scrittrice. Introdotta e presentata dal presidente dell'associazione San Domenichino Giacomo Bugliani e dalla professoressa Rosaria Bonotti, l'artista ha ricevuto il premio, ringraziando sentitamente, parlando della sua carriera, dell'importanza di arte e cultura e del suo libro.

"Sono 42 anni che lavoro e che calco le scene, che conduco -ha preso la parola Daniela Poggi, raccontandosi al pubblico- e tutto questo bisogno di comunicare è stato per rispondere a un bisogno di sentirmi viva, di sentirmi partecipe. Per questo ho iniziato a fare l'attrice: per cercare di esistere, per provare emozioni, per un desiderio di comunicare. E credo che la cultura appartenga a ognuno di noi: leggere, studiare, andare a teatro, farsi delle domande, porsi dei dubbi, camminare a piedi nudi verso l'ignoto ma andarci a cuore aperto. Nella cultura possiamo imparare a essere più predisposti perché possiamo sempre imparare. Da dove nasce questo libro? -si chiede e chiede al pubblico l'artista poliedrica come è stato sottolineato durante la premiazione- io ho scritto due cortometraggi e un recital: il recital si intitola "Io madre di mia madre". Mia mamma-ha rivelato l'attrice- era malata di alzheimer. Sono orgogliosa di me perché dall'esperienza del dolore, ascoltando i miei angeli custodi, ho sublimato tutto e ho scritto questo libro, che è una richiesta. La richiesta di essere ricordata da colei che mi ha generata e a un certo punto, per anni, non mi ha più riconosciuta. L'ho portata per mano e l'ho condotta in un viaggio insieme a me, le ho sussurrato parole, le ho parlato delle mie esperienze, dei miei fallimenti, del mio essere spregiudicata fino ad arrivare al baratro, rialzarmi e mettermi in salvo. Ed è stata un'esperienza bellissima. E ho sublimato tutto questo dolore". Lungo ed emozionato, l'applauso che l'ha salutata.

Sul palco, grazie alla recente collaborazione con Fondazione Collodi, anche il suo presidente Pier Francesco Bernacchi da cui arriva una proposta: internazionalizzare la sezione ragazzi. Del resto, spiega Bernacchi:"Pinocchio è il libro più letto al mondo dopo Bibbia e Corano. Noi abbiamo 511 progetti nei 5 continenti: sarebbe bello che la sezione ragazzi diventasse internazionale".

Ed ecco allora i vincitori delle varie sezioni del premio:

POESIA SINGOLA EDITA O INEDITA

1° classificato: BRUNO COVELI con la poesia dal titolo "Immagini al paese"

2° classificato: CARMELO CONSOLI con la poesia dal titolo "L'epopea dei vitigni salmastri"



3° classificato: PAOLO CATTOLICO con la poesia dal titolo "Milano Mortara"

4° classificato: PIETRO CATALANO con la poesia dal titolo "Il sogno di Danilo"

5° classificato: ANGELO TAIOLI con la poesia dal titolo "Ma forse non é stato"

6° classificato: GENNARO DE FALCO con la poesia dal titolo "Grand Hotel a Piazza Nazio-

nale"

LIBRO DI POESIA EDITO

1° classificato: GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO con l'opera dal titolo "Dove non siamo

stati"-Ed. Bur Rizzoli

2° classificato: FABRIZIO BREGOLI con l'opera dal titolo "Notizie da Patmos"-Ed. La Vita Felice

3° classificato: CARLA DE ANGELIS con l'opera dal titolo "Una favilla sembra Sole"-Ed. Fara

4° classificato: MONICA GUERRA con l'opera dal titolo" Entro fuori le mura"-Ed. Arcipelago Itaca

5° classificato: FRANCESCO SASSETTO con l'opera dal titolo "Il cielo sta fuori"-Ed. Arcipelago Itaca

6° classificato: TERESA CACCIATORE con l'opera dal titolo "Intimo cielo"-Ed. Helicon



NARRATIVA INEDITA

1° classificato: TONIN SABRINE con l'opera dal titolo "Mi pento e mi dolgo"

2° classificato: SANTINI ALESSANDRA con l'opera dal titolo "Una macchia di colore"

3° classificato: FAVARO AMADIO con l'opera dal titolo "Il segreto dei Saccon (storie della

bassa)"



NARRATIVA EDITA

1° classificato: FRANCESCO GRASSO con l'opera dal titolo "Archimede-il matematico che sfidò Roma"-Ed. Mondadori

2° classificato: MASSIMO TIRINELLI con l'opera dal titolo "La testimonianza"-Ed. Leone

3° classificato ex aequo: FABIO EVANGELISTI con l'opera dal titolo "La signora del primo piano e un lupo solitario"-Ed. Tarka e CARLO BERNINI con l'opera dal titolo "Il maestro de l'ottavo colore"-Ed. Officine Gutenberg

4° classificato: IACOPO MACCIONI con l'opera dal titolo "Colophon"-Ed. Giovane Holden

5° classificato: FABRIZIO ALTIERI con l'opera dal titolo "Il granchio nella buca"-Ed. Oligo

6° classificato: DAVIDE LAZZERI con l'opera dal titolo "L'ultimo segreto di Paganini"-Ed. Compagnia editoriale Aliberti.



OPERA TEATRALE EDITA O INEDITA

1° classificato: ALESSANDRO IZZI con l'opera dal titolo "Nel silenzio della legge"

2° classificato: CIRO RUSSO con l'opera dal titolo "La memoria è la nostra speranza"

3° classificato: GIOVANNI MARTUCCI con l'opera dal titolo "Tutti al muro! "-Ed. Progetto Cultura



PREMIO PINOCCHIO

1° classificato: MICHELA SALIZZATO con l'opera dal titolo "Eric e Luna nel paese dei draghi"-Ed. Planet Book