Alla ricerca di Nello Fialdini

lunedì, 27 settembre 2021, 15:29

di franco frediani

Nello Fialdini, la piccola "Mascotte" della Formazione Patrioti Apuani nel ritratto del suo Comandante. Ma chi era o chi è Nello se tutt'ora vivente? Le nostre ricerche sono state purtroppo infruttuose anche in considerazione del fatto che i Fialdini a Massa sono numerosissimi. Chi avesse notizie può mettersi in contatto con Franco Frediani all'indirizzo mail: francofrediani47@gmail.com

"Nei momenti più pericolosi della lotta partigiana me lo trovavo sempre vicino e con voce tenue mi sussurrava : <Comandante, voglio fare qualcosa anch'io !> <Mi faccia sparare il fucile !> < Mi mandi di pattuglia> . Solo un fatto voglio citare a titolo di cronaca perché è servito di sprone e di esempio a tutti queri giovani che riluttanti nell'entrare in formazione se ne stavano nascosti a casa sotto la continua minaccia tedesca di deportazione. Era una notte dei primi di dicembre del '44 che la mia formazione ricevette ordine di spostarsi dalla zona assegnata, in previsione di un grande rastrellamento da parte dei nazi-fascisti quando un <ometto> mi si avvicinò e con un sorriso sulle labbra mi chiedeva il motivo del trasferimento ed inconscio del pericolo gioiva al pensare che forse tra qualche ora avrebbe sparato il fucile. Scongiurato più volte la <mascotte> di scendere al paese sottostante egli si è sempre rifiutato e seccamente infine mi ha risposto : <qualunque cosa succede io verrò sempre con voi>. E' vero che io andai in collera ma debbo anche confessare che ero orgoglioso della madre del bimbo. Passarono ore, ore, fino a che mi decisi di inviare in avanguardia una pattuglia col compito di osservare dove il nemico si trovava onde proseguire per l'alta montagna. Non appena partita la staffetta chiamo Nino senza riuscire a rintracciarlo mettendomi nella condizione di raggiungere l'avanguardia e riportarlo in compagnia ad evitare funesti guai che il piccolo poteva commettere in caso di attacco da parte dei nemici. Parto e rintraccio la <punta> dopo 3 ore circa di cammino e la bile che avevo verso la <mascotte> si trasforma in orgoglio nel vedere negli occhi del piccolo l'entusiasmo, nella bocca il sorriso che manifestavano la gioia del fatto. Fino al giorno della liberazione ha continuato la sua attività a favore dei Patrioti i quali certamente ricorderanno le belle azioni e lo zelo con cui eseguiva gli ordini che gli venivano impartiti."