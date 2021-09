Cultura



Arriva ad Avenza il Simposio per la via Francigena dedicato, in questa edizione, a Dante: tante le idee creative degli studenti dell'Accademia

giovedì, 2 settembre 2021, 13:32

francesca vatteroni

E' particolarmente suggestiva questa edizione del Simposio della via Francigena, probabilmente perché quest'anno lega all'antico percorso spirituale del pellegrino, la figura geniale di Dante Alighieri, di cui come sappiamo, ricorre l'anniversario per i 700 anni dalla morte.

Senz'altro merito della ricca fantasia creativa degli studenti e delle studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Carrara: l'ateneo cittadino che ha dato vita in sinergia con tutto il territorio apuano, a questo progetto attraverso cui ogni anno, a ogni edizione, si va ad arricchire la collezione di opere in marmo adornanti il tratto apuano della via Francigena. Così, dopo Montignoso e Massa, adesso la terza tappa dell'edizione 2021, quella conclusiva, arriva ad Avenza. Le opere in marmo sbozzate al parco la Padula, vengono successivamente scolpite nelle piazze dei tre comuni apuani, a beneficio del pubblico e dei passanti: a luglio si è svolto a Montignoso, ad agosto a Massa e adesso, dal 6 al 12 settembre ( d lle ore 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19), ad Avenza in piazza Finelli: le opere ultimate verranno presentate e consegnate ufficialmente sabato 11 alle ore 11:00.

Un progetto nato nel 2018 da un'idea dei professori dell'Accademia Pier Giorgio Balocchi e Simonetta Baldini e accolta prontamente, intuendone potenzialità e successo, dall'assessore montignosina Eleonora Petracci, poi adottato l'anno dopo nel 2019 dall'assessore Federica Forti per arrivare, dopo un anno di sospensione a causa dell'emergenza del 2020, a questa edizione con l'ingresso di Massa.

Il tema di quest'anno era il Sommo Poeta, e i ragazzi e le ragazze, scultori in erba e di diversa nazionalità, hanno dato sfogo alla loro sensibilità, dimostrando di essere riusciti a entrare perfettamente nello spirito della Divina Commedia e nel concetto di viaggio dell'anima, dando prova tangibile di come il capolavoro di Dante sia capace di esprimere sentimenti universali e di saper parlare a tutti.

Dante e Beatrice non si toccheranno mai, non si baceranno mai, ma le loro anime nella panchina di Radu Galli si sfioreranno:"Un po' come la Creazione di Adamo di Michelangelo e le dita che si sfiorano sulla volta della Cappella Sistina" spiega il giovane scultore. Kadir Hocaoglu scolpirà una panchina ispirata pensando esclusivamente al pellegrino, dove possa trovare ristoro durante il viaggio. Molto bella anche l'ispirazione di Valerio Neri, il quale leggendo il Canto X del Purgatorio è rimasto colpito dalle parole di Dante con cui si rivolge ai superbi:"O superbi cristian, miseri lassi, che, de la vista de la mente infermi, fidanza avete ne' retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla, che vola a la giustizia sanza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi antomata in difetto, sì come vermo in cui formazion falla?" e il ragazzo scolpirà dunque le tre fasi che portano il bruco a diventare crisalide e poi farfalla. Sofia Cassina scolpirà invece le porte del Purgatorio, perché simboleggia il momento di passaggio, di cambiamento:"Nel Cammino si parte in un modo e si arriva in modo diverso: per questo ho scelto le porte del Purgatorio" ha illustrato la ragazza. Per Sofia Vermigli invece sarà il volto di Dante accecato che sbuca dal fogliame e coronato dall'alloro, a emergere nelle sue forme dal marmo:"Saranno occhi che hanno perso la vista umana ma ne hanno acquistata un'altra, interiore" spiega Sofia. Infine Marco Pani ha pensato a Paolo e Francesca e al loro amore galeotto, forse le due figure più conosciute: la sua sarà una panchina con due lastre a simboleggiare i due amanti con al centro il loro amore, che assumerà forme morbide a unire le due lastre.

Per Luciano Massari, direttore dell'Accademia, gli studenti sono al centro del progetto:"L'entusiasmo dei ragazzi è la stessa dei docenti-ha assicurato introducendo i protagonisti del progetto-le opere dei ragazzi sono molto apprezzate: il risultato c'è e la sinergia sta dando i suoi frutti. Questa è un'idea di arte e di formazione" ha commentato orgoglioso.

Pier Giorgio Balocchi prendendo la parola ha voluto subito rivolgere il suo ringraziamento al collega, con cui ha coordinato i ragazzi, il professor Urlich Muller, e ad alcuni importanti artisti e scultori che hanno presenziato alla conferenza stampa per testimoniare il loro affetto, come Mustafà Alì accompagnato dal figlio Mehiar Alì, anche lui scultore con un laboratorio, assieme a un collettivo di altri scultori, in piazza delle Erbe, aperto attraverso a Carrara SI Cura: artista spesso presente e attivo collaboratore con l'Accademia della nostra città dove ha studiato. "Questo è un progetto didattico e culturale che va avanti da alcuni anni-ha è presentato i suoi studenti Balocchi- Il simposio è nel dna dello scultore, è un momento di aggregazione, di amicizia, dove nascono sentimenti di fratellanza, si diventa complici, amici. E' un momento di arte e di crescita".

Soddisfazione anche da parte dell'assessore Federica Forti:"E' il primo anno che è coinvolto l'intero ambito turistico della riviera apuana, Carrara, Massa e Montignoso, nato per volere e iniziativa della regione. Una Terra Scolpita, l'abbiamo definito e chiamato perché scolpito dall'uomo e dalla natura. In particolar modo vorrei ringraziare la proloco di Avenza e una famiglia discreta ma fondamentale per il territorio di Avenza: la famiglia Mazzi e la sua azienda hanno donato i marmi, l'ostello della via Francigena, la scultura nella rotonda sul viale XX Settembre e i marciapiedi di via Giovan Pietro: con loro la collaborazione è massima". L'assessore ha ricordato la fruttuosa collaborazione con l'Accademia iniziata nel 2018 in occasione di un percorso museale realizzato insieme: "Da lì è partito tutto-ha ricordato richiamando la mostra del Cybei-iniziando una collaborazione con altri enti come la Fondazione Cassa di Risparmio o come la Camera di Commercio: sono state poste le basi per un sistema città".

Pietro De Pierro in compagnia di Claudio Poletti per la proloco di Avenza, hanno ringraziato e ricordato l'importanza di Don Marino, il parroco di San Pietro:"Non è potuto venire perché in questo momento si trova a Lourdes, ma c'è sempre: ci appoggiamo sempre a lui, non ultimo dobbiamo a lui il ritorno ad Avenza del trittico Ringli dopo 700 anni" ha ricordato lo storico De Pierro, augurandosi di vedere presto la collocazione delle opere realizzate con il simposio sulla via Francigena "avenzina".

"Mi rende felice che la prima iniziativa che i tre comuni sono riusciti a fare insieme sia partita proprio da Montignoso" ha fatto sapere l'assessore montignosina Eleonora Petracci. "Siamo felici di poter concludere il primo simposio di ambito ad Avenza: è il risultato di un grande lavoro di squadra portato a termine dall'Accademia e dagli assessori dei tre comuni dell'ambito" le ha fatto eco l'assessore di Massa, Andrea Cella.