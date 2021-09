Cultura



Carlo Bacci e i Liguri Apuani in mostra alla Galleria Lattanzi di Carrara

martedì, 7 settembre 2021, 09:38

di donatella beneventi

Nell'ambito di Con_vivere Carrara Festival 2021, il 9 settembre alle ore 18.30, aprirà i battenti la mostra di Carlo Bacci presso la Galleria Lattanzi di Carrara, in via Cavour 8: "Dei Liguri Apuani la forma", una raccolta di tele e sculture che vogliono raccontare la storia di popolo che lega il destino di un triangolo di terra fra Liguria e Toscana, con uno sguardo verso il mare e un altro verso i monti, circondato da un'aura di mistero.

Carlo Bacci è un artista di Tellaro, che ha sviluppato la sua arte anche grazie ad un lungo periodo della sua vita in Spagna, a Las Negras, piccolo borgo di pescatori ,, esperienza che ha arricchito la sua formazione al rientro in Italia.

Il suo amore per la terra di origine, per il mare e i colori della natura, è espresso nelle sue stesse parole di introduzione alla mostra :"Dedico questa mia personale alle nostre radici terrestri e marine. Ai nostri antenati che hanno vissuto, combattuto e difeso una lingua di terra, non definita dalle cartine geografiche, che si estende dal mar Ligure all'Appennino Tosco Emiliano, alle Alpi Apuane: i Liguri Apuani.

Zappe, forconi, vaghe e pennati sono i protagonisti della parte terrestre della mostra. Gli oggetti della tradizione contadina, da sempre presenti nelle mie opere, consumati dall'usura e dal tempo, passano da oggetto a soggetto, diventando i veri protagonisti della mostra. Come una sorta di suggestione fanciullesca, le sculture diventano una compagine. Alte, slanciate e fiere raccolgono l'essenza della tenacia del Ligure Apuano, fino ad evocare le statue stele della Lunigiana.

La parte marina della mostra è raccontata sulle tele del mio mare verticale, una sorta di extraterrestre primitivo, pescioide, con gambe e due bocche che si trasformano, di volta in volta, a seconda di quello che vogliono raccontare. Questo mare verticale, che chiamo Forma da più di venti anni, si muove nel tempo e nello spazio con me, è la sintesi del rapporto tra il territorio e che lo abita"

Valeria Lattanzi, padrona di casa, è molto soddisfatta dell'evento ospite della galleria '

"Sono molto orgogliosa di portare le opere dell'artista Carlo Bacci nella mia sede espositiva e le trovo molto pertinenti al nostro territorio e alla città di Carrara e rispondono perfettamente al mio intento di promozione della cultura, dell'arte e del territorio locale e internazionale dato che le sue opere pur essendo tipiche della zona coprono temi universali.

La mostra itinera nella città avendo alcune opere esposte anche nel nuovo spazio espositivo di Amal'art dell'artista Mehair Ali, che ho avuto il piacere di conoscere e con cui ho iniziato una collaborazione espositiva"