Cultura



Con-vivere, gli ultimi appuntamenti del festival

sabato, 11 settembre 2021, 17:34

Anche per la giornata di chiusura, domenica 12 settembre,il programma di con-vivere Carrara Festival, si presenta ricco appuntamenti di grande interesse.Tra i tantissimi appuntamenti ne segnaliamo alcuni.

Il programma degli appuntamenti di parola si svilupperà offrendo una riflessione impostata su tre piani di indagine principali: la cura di sé, la cura degli altri e la cura del pianeta.

Approfondendo la dimensione della cura rivolta a se stessi, ascolteremo le lectio magistralis della filosofa Michela Marzano ""La cura di sé" .Pensiero e linguaggio rappresentano una delle manifestazioni più specifiche e importanti dell'essere umano. Su questo si focalizzerà invece l'approfondimento offerto da Federico Faloppa, docente all'Università di Reading (Gb).

La concezione e la prassi della "cura" si muovono fra due poli: il corpo e l'anima. con uno sguardo rivolto anche ad altre culture, la lectio magistralis di Giuliano Boccali già docente di indologia all'Università di Milano, su "Modelli di vita e di cura nell'India tradizionale". Aver cura del mondo in cui viviamo ci porta, infine, a una attenzione specifica anche per la sfera artificiale, in particolare nei confronti del patrimonio artistico e culturale. La lectio magistralis del professor Salvatore Settis, che si è a lungo occupato di tutela e valorizzazione del patrimonio, rifletterà sul tema dell'incuria. Sul tema della rigenerazione urbana sarà presentato l'approfondimento del docente di urbanistica Carlo Cellamare, evento realizzato in collaborazione con Erp, Edilizia Residenziale Pubblica di Carrara.

La chiusura del festival sarà invece affidata al trio Peppe Servillo Javier Girotto e Natalio Mangalavite con Parientes : un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell'immaginario di un popolo migrante che, tra una milonga, un tango, una cumbia, ha dato vita ad un'altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa.

Il programma del festival sarà ulteriormente arricchito da appuntamenti: laboratori e letture per lo spazio bambini, gli appuntamenti di cucina con l'Istituto Alberghiero di Marina di Massa e l'Associazione Amici dell'Alberghiero di Bagnone, esposizioni e iniziative del programma "Carraraperta".

Con-vivere Carrara Festival vuole ricordare il Professore Remo Bodei, che ne è stato creatore, curatore, direttore e "anima", attraverso una pubblicazione che raccoglie le sue relazioni tenute durante il Festival, dalla prima edizione del 2006 fino a quella del 2018, l'ultima alla quale partecipò, nel 2019, pur non presente , svolse il ruolo di direttore scientifico. Il libro "Parole per con-vivere. Le conferenze di Remo Bodei al festival", a cura di Emanuela Mazzi, con un contributo di Michelina Borsari. Il libro è edito da Fondazione Progetti srl (società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara) presieduta da Sergio Chericoni.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.

E' possibile prenotare il proprio posto agli eventi in programma sul sito www.con-vivere.it :

• Telefono: 0585 55249 / 334 1182963

• E-mail: info@con-vivere.it

• Sezione help prenotazioni sul sito

• Punto prenotazioni: dal 23 agosto al 10 settembre a Palazzo Binelli (piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00

• Punto prenotazioni nei giorni del festival: info point in piazza Gramsci dalle 16.00 alle 23.00

In caso di pioggia, a causa del cambio di location, l'ingresso agli eventi sarà garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere alle platee sarà necessario essere in possesso del Green pass (vaccinazione anti Covid-19, tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, certificato di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi). Il Green pass verrà esibito al momento dell'ingresso in platea unitamente a un documento di identità in corso di validità. La misura è prevista dal Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3, e vale anche per spettacoli all'aperto (Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 5).