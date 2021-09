Cultura



'Con-vivere', un venerdì ricco di appuntamenti

giovedì, 9 settembre 2021, 12:48

Il programma di con-vivere Carrara Festival, di venerdi 10 settembre, si presenta ricco appuntamenti di grande interesse.Tra i tantissimi appuntamenti ne segnaliamo alcuni.

Stefano Ardito (appuntamento di venerdì 10 settembre alle 18 in Accademia) è in quarantena. sarà sostituito da Roberta Ferraris esperta di cammini Touring: Roberta Ferraris dal 1994 si occupa di turismo sostenibile e collabora con vari editori, fornendo testi foto e illustrazioni ad acquerello. Nelle pubblicazioni di cui è autrice propone la conoscenza del territorio, soprattutto italiano, con particolare attenzione al paesaggio naturale e agricolo. Ne suggerisce la conoscenza lenta, a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Vive e lavora in una cascina in Alta Langa. Ha scritto per il Touring molte guide verdi ed inoltre per l'editore Terre di Mezzo: La Via Francigena in Toscana, uscita quest'anno, la guida ufficiale della Via Francigena e quella della Via Francigena in bicicletta, il Cammino Balteo, Sardegna a piedi, Sulle strade dei Valdesi. Per Ediciclo, Il sentiero e l'altrove, che non è una guida, ma uno scritto narrativo a episodi, sulle sue avventure e disavventure attraverso la penisola. Ha scritto anche la Guida al primo Cammino, un piccolo manuale per chi vuole mettersi in cammino ma non sa come, e la guida Alla scoperta delle Langhe.

Lo scrittore Marco Malvaldi rifletterà sulla "cura del pensiero", mostrando come linguaggio, cultura e background influenzino inevitabilmente il modo in cui pensiamo. Averne cura vuol dire necessariamente "curarsi" anche del modo in cui ci rapportiamo a noi stessi e al mondo ( ore 21,30, Sagrato Chiesa del Suffragio).

La concezione e la prassi della "cura" si muovono fra due poli: il corpo e l'anima. Pietro del Soldà, filosofo e conduttore radiofonico, ci mostrerà le connessioni fra queste due sfere andando alle radici del pensiero occidentale.

Rivolgendoci alla sfera pubblica e politica, la dimensione del diritto ha bisogno di essere integrata e agganciata al senso del rispetto, della solidarietà, della responsabilità e della dignità in particolare nei confronti dei soggetti più deboli, di chi riceve ed è bisognoso di azioni di cura. Su questi temi dialogheranno assieme la sociologa Paola Bonizzoni e don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione della Casa della Carità di Milano.

Carlo Alberto Redi, docente di zoologia all'Università di Pavia, metterà in evidenza (in un intervento dal titolo "Non siamo dei buoni antenati") come la pandemia Covid-19 rappresenti una sorta di cartina di tornasole, che ha smascherato la normalità che viviamo: ora è il momento per pensare chi potremmo essere e sviluppare politiche di sostenibilità per una giustizia sociale e ambientale. La sostenibilità appare come una doverosa risposta a una giusta domanda di giustizia intergenerazionale.

Marino Gatto, professore emerito di Ecologia del Politecnico di Milano, sottolineerà come esista un profondo legame tra l'evoluzione della vita, e quindi della biodiversità, e il clima della terra; essi si sono sempre influenzati e continuano a influenzarsi reciprocamente. Perciò conservare la biodiversità vuol dire anche preservare tutti i servizi che gli ecosistemi prestano gratuitamente all'uomo.

"Il suono della cura" vedrà invece protagonista il chitarrista Marco Battaglia in dialogo con Pierdante Piccioni, primario del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi: il suo racconto della lotta per ricostruire gli anni dimenticati in seguito alla perdita di memoria in un incidente stradale ha ispirato la fiction televisiva di grande successo di Rai1 Doc. Nelle tue mani.

Venerdì 10 settembre sarà dedicata a un omaggio a Franco Battiato recentemente scomparso, autore di famosissimi brani, fra cui "La cura". "Battiato libero" (con Pietro Sinigaglia, Gloria Clemente, Andrea Cozzani, Paolo Meneghini) è lo spettacolo che al festival presenterà i brani di quello che è forse l'ultimo rappresentante della gloriosa generazione dei cantautori italiani.

Tra i numerosi appuntamenti dedicati ai bambini; ne citiamo qualcuno: "Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano". Parole e musica a cura di Stefano Bordiglioni.

Con-vivere è promosso da un Comitato composto da: Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (Ente Capofila), Comune di Carrara, Accademia di Belle Arti, Camera di Commercio di Massa Carrara, Fondazione Marmo Onlus.

Il festival sarà reso possibile grazie al sostegno di: F2i Holding Portuale (premium supporter), Cooperativa Cavatori Lorano (sponsor midi), e come sponsor (Banca Carige, Generali Assicurazioni, Cooperativa Gioia Gualtiero Corsi, Società Apuana Marmi. Fonteviva e Nausicaa Spa saranno sponsor tecnici di questa edizione.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.

Per accedere alle platee sarà necessario essere in possesso del Green pass (vaccinazione anti Covid-19, tampone molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, certificato di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi). Il Green pass verrà esibito al momento dell'ingresso in platea unitamente a un documento di identità in corso di validità. La misura è prevista dal Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3, e vale anche per spettacoli all'aperto (Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 5).