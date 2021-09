Cultura



Concerti no-stop nel duomo di Carrara

venerdì, 3 settembre 2021, 16:45

L'associazione Organ in Progress ha ripreso l'attività dei concerti da luglio 2021 con i "Concerts No Stop" nel Duomo di Carrara con l'organista spagnolo Jesús Sampedro. Molti sono stati i Maestri ospiti di dichiarata importanza come il geniale Daniele Dori organista della Cattedrale Santa Maria del Fiore di Firenze. Non sono mancati appuntamenti di riflessione e discussione come la conferenza tenuta dal Maestro Luigi Ratti nella Chiesa di Santa Felicita a Casola per valorizzare e spiegare la storia dell'arte organaria dell'alta Lunigiana.

Sabato 11 settembre alle 21:15 un appuntamento da non perdere nella Concattedrale di Pontremoli, siederà alla consolle a 3 manuali del grand'organo sinfonico il M° Luigi Ratti con un programma che spazierà dalla musica barocca all'attuale Arvo Pärt concludendo il programma con una delle pagine organistiche più importanti del tardo Ottocento, inserita nel repertorio dei più grandi organisti dell'ultimo secolo, si tratta del preludio e fuga sul nome di BACH di Franz Liszt.

3216organo_Duomo_Pontremoli.jpg