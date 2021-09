Cultura



Dai manga giapponesi alla letteratura italiana: la settimana di Animosi Caffè

martedì, 28 settembre 2021, 10:21

di francesca vatteroni

In questo scorcio estivo di primo autunno gli spettacoli, gli incontri, la musica, le presentazioni di libri restano di casa agli Animosi Caffè. In piazza Cesare Battisti, proprio a fianco del teatro Animosi, tra i tavoli all'aperto, la cultura non si ferma. Ecco, per chi volesse approfittare e passare una piacevole serata incoraggiati dalle temperature ancora miti, il calendario degli eventi di questa settimana.

Si inizia mercoledì 29 settembre alle ore 19:00 per recuperare l'incontro del 16 settembre saltato per maltempo. Lo scultore Emanuele Giannelli, creatore della scultura "Mr. Arbitrium", esposta in piazza Duomo, insieme al suo curatore Filippo Rolla, saranno intervistati da Marzia Dati e parleranno della carriera dell'artista.

Giovedì 30 settembre per la rubrica Civico 1, dalle 19:00, si riscoprirà il mondo dei cartoon e degli anime giapponesi scoppiati in tv dagli anni 70, assieme all'autore di "Anime di robot. La guida completa da Goldrake a Gurren Lagann" Andrea Paltrinieri. Un mondo di anime, robot, manga che ha popolato l'infanzia di molti di noi. Andrea Paltrinieri racconterà cosa ci sia dietro la loro produzione e quale impatto la visione, in primis televisiva, di queste creature dai poteri straordinari abbia avuto sulla società degli anni '70-'90 e fino ad oggi. La presentazione sarà condotta da Marco Germelli insieme a Michela Castellazzo e a Gea Dazzi.

Venerdì primo ottobre, alle ore 19:00, l'ospite di Animosi Caffè sarà un importante e profondo esperto della letteratura italiana che tratterà un tema particolarmente delicato raccontato nel suo ultimo libro: "Una scuola per il futuro". Giulio Ferroni, professore emerito della Sapienza di Roma, è autore di studi sulle più diverse zone della letteratura italiana (da Dante a Tabucchi) e dell'ampio manuale Storia della letteratura italiana (1991 e 2012). Numerosi i suoi studi sulla letteratura del Cinquecento, tra cui Mutazione e riscontro nel teatro di Machiavelli (1972), Le voci dell'istrione. Pietro Aretino e la dissoluzione del teatro (1977), Il testo e la scena (1980), Machiavelli o dell'incertezza (2003), Ariosto (2008). Su questioni di teoria i volumi Il comico nelle teorie contemporanee (1974), Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura (1996 e 2010), I confini della critica (2005). Molti i suoi interventi, anche "militanti", sulla letteratura contemporanea, in parte raccolti in Passioni del Novecento (1999). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Gli ultimi poeti. Giovani Giudici e Andrea Zanzotto (2013), La fedeltà della ragione (2014), La scuola impossibile (2015), La solitudine del critico (2019), L'Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia (2020), con cui ha vinto il Premio letterario internazionale Viareggio Rèpaci 2020 (sezione Saggistica) e il Premio letterario internazionale Mondello 2020 (sezione Opera critica). Ha diretto il volume sulla Letteratura della serie Treccani Il contributo italiano alla storia del pensiero (2018).

Per il fine settimana, sabato 2 ottobre, dalle 20:00, sarà dato spazio alla comicità con il cabaret del gruppo "Sgabei".

Domenica 3 ottobre dalle 19:00 sarà la volta della musica con Francesco Petacco, in arte Limbrunire, cantautore locale di grande talento.

Info e prenotazioni: animosicarrara@gmail.com 0585878021