Cultura



Il Festival Sinfonico fa gli… straordinari

giovedì, 9 settembre 2021, 10:28

Quest’anno il Festival fa gli straordinari…Una originale conclusione della rassegna concertistica verrà proposta domenica 12 settembre alle 21.30 nella nuova Piazza Palma, inaugurata la scorsa primavera.



La serata, che sostituisce il concerto non effettuato ad agosto a causa dell’annullamento della tournée dell’orchestra del Kazakhstan per la positività di diversi suoi componenti, vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca diretta da Paolo Biancalana. Si potrà ascoltare Pierino e il lupo di Prokofiev, la più nota “favola sinfonica” del repertorio orchestrale affidata alla voce recitante di Veio Torcigliani, e la Sinfonia K425 “Linz” capolavoro scritto da Mozart nel 1783, durante un breve soggiorno nella città austriaca.



Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, tel. 347 6093958 - Associazione Musicale Massese; come per tutti gli spettacoli è necessario essere provvisti del green pass. Altre informazioni on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com; e.mail: festivalsinfonico@gmail.com; Facebook: Festival Sinfonico-Massa; Instagram: festival.sinfonicomassa.

Il Festival è promosso dal Comune di Massa – Ufficio Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il Contributo del Consiglio Regionale della Toscana; è organizzato dall’Associazione Musicale Massese - Scuola Comunale di Musica e dall’Ufficio Cultura del Comune.

Questo il programma nel dettaglio:

Domenica 12 settembre

Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca

S.Prokofiev, Pierino e il lupo, fiaba musicale op.67

W.A.Mozart, Sinfonia n.36 in DO Maggiore K.425 “Linz”

Adagio – Allegro spiritoso

Poco adagio

Minuetto

Finale: Presto

Veio Torcigliani, voce recitante

Paolo Biancalana, direttore

Massa, Piazza F.Palma, ore 21.30

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Associazione Musicale Massese tel. 347 6093958

Organizzazione:

Associazione Musicale Massese – Scuola Comunale di Musica

Comune di Massa – Settore Cultura

info e contatti on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com

Facebook: Festival Sinfonico–Massa

Instagram: festival.sinfonicomassa