"La riscoperta del piacere della coppia": la conferenza a Nausicaa

venerdì, 17 settembre 2021, 18:16

"La riscoperta del piacere nella coppia" è il titolo dell'incontro informativo a ingresso libero, organizzato dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica e curato da Paola Cocchiararo e Samantha Anselmo. Ospitato nei locali di Nausicaa (viale XX Settembre 177/b), la conferenza è prevista per il 2 ottobre alle ore 18, con partecipazione gratuita nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria anti-covid.

Il commetto della dottoressa Cocchiararo: «In quanto operatore sanitario e dottoressa in ostetricia, specialista in riabilitazione pelvi-perineale femminile e soprattutto consulente sessuale, organizzo in questo ambito patrocinato dalla Fiss un incontro gratuito aperto alla popolazione al fine di contribuire alla promozione del benessere sessuale e quindi della salute in senso lato, portando un'informazione basata su evidenze scientifiche. Oggi purtroppo l'educazione sessuale ha un ruolo marginale e l'informazione avviene attraverso la rete, con conseguenti danni alla salute e al benessere psico-fisico della persona».

La Federazione, presente sul territorio nazionale da vent'anni, organizza da otto anni la settimana del benessere sessuale, di cui anche questo dibattito fa appunto parte. Per prenotare la propria partecipazione è disponibile l'indirizzo email: paolacocchiararo@gmail.com.