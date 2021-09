Cultura



La t-shirt protagonista di una mostra a cura dell'istituto Einaudi a Carrara

sabato, 18 settembre 2021, 17:47

di donatella beneventi

Nell'ambito del progetto "Carrara Si - Cura" la classe V moda dell'Istituto Einaudi Fiorillo di Marina di Carrara (I.I.S. Barsanti) partecipa, con l'esposizione dal titolo "La moda come espressione di sé", all'apertura straordinaria del fondo scolastico di Via Santa Maria 7/b, dove i ragazzi sono supportati dal volontari dell'Accademia Albericiana e dal Club Fotografico Apuano.



Nelle giornate del "Creativity forum. Carrara for the Unesco creative cities" (24 - 25 - 26 settembre) il fondo aprirà dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Qui sarà possibile ammirare l'esposizione delle magliette realizzate dalle alunne.



Il progetto è nato sulla base di una proposta condivisa dai docenti Stefania Carluccio, Luisa Manfredi e Francesco Menconi (TAM, progettazione e laboratorio tessile). L'idea da cui si è partiti è stata quella di far riflettere le alunne sull'importanza dell'espressione di sé e dei mezzi a loro disposizione per farlo. La progettazione ha scelto un capo semplice, economico e funzionale: la t-shirt. Su questa base le alunne hanno portato il loro contributo di originalità in termini di tecniche e di scelta del messaggio da proporre.



Su prenotazione sarà possibile ritirare una t-shirt realizzata dalle alunne sul modello di quelle esposte all'interno della mostra.



Nel fondo sarà possibile anche ritirare un depliant dedicato alla valorizzazione del centro storico di Carrara, realizzato dagli alunni del corso Turistico dell'Einaudi (I.I.S. Barsanti). I pannelli di questi tre percorsi storico - artistici, grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, sono stati collocati sulle vetrate dell'atrio del Municipio di Carrara. Gli alunni sono stati guidati dallo storico dell'arte Prof. Davide Lambruschi, docente dell'Istituto.



Gli alunni ed i docenti coinvolti nel progetto desiderano, infine, ringraziare pubblicamente la Regione Toscana, l'Amministrazione comunale di Carrara, l'Accademia Albericiana ed il Club Fotografico Apuano per il supporto all'iniziativa.