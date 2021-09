Cultura



L'Accademia di Belle Arti di Carrara in trasferta a Ravenna per una mostra itinerante su Dante

lunedì, 13 settembre 2021, 18:47

Per la prima volta, è in corso a Ravenna, a palazzo Rasponi, dal 9 al 26 settembre, la prima mostra itinerante dedicata a Dante e la Divina Commedia. Una raccolta di opere basate sulle tavole incisorie di Gustave Dorè elaborate da tre Accademie di Belle Arti: Carrara, (Purgatorio) Firenze, (Inferno), Ravenna (Paradiso).

Le opere sono il frutto di una collaborazione con la società Herambiente che da ventidue anni opera con una propria sezione dedicata al riuso dei materiali: SCART, il lato bello e utile dello scarto.: due sono le grandi pale realizzate con materiali di riciclo disponibile presso l'azienda e, inoltre, ogni accademia ha interpretato una testa di Dante in scansione tridimensionale con l'ausilio del professor Giacummo dell'Accademia di Carrara e poi, riprodotta in un metro cuboLa direzione artistica è affidata alla professoressa Nocentini che da anni segue i progetti con Herambiente.

Il professor Enzo Tinarelli ha curato con undici studenti il progetto dell'Accademia di Belle Arti e anche la nota introduttiva al catalogo dedicato, dove, oltre alla descrizione del progetto,ha illustrato le ragioni del coinvolgimento dell'Accademia e il legame con il territorio: "Il 2021 è l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta- scrive- e la società Herambiente, che ha nei suoi obiettivi lo smaltimento, il trattamento dei rifiuti di lavorazione, ha inserito un omaggio artistico a Dante all'interno dell'ormai ventennale progetto artistico, SCART: il lato bello e utile del rifiuto, in cui artisti sperimentano opere d'arte con l'utilizzo "nobile" dei rifiuti -continua - Quella di Carrara è stata da me volutamente caratterizzata con una identità territoriale, usando in maggioranza scarto di marmo ,anche se non trattato dall'azienda Hera, è pur sempre uno scarto. La scaglia di marmo usata come tessera nella predominante bianca, con ulteriori scarti e rifiuti aziendali biancastri. E' emerso un nuovo Dante- conclude- in omaggio ai suoi viaggi nella lunigiana durante alle citazioni a Luni nella divina Commedia, ma anche monito allo scempio della escavazione delle Alpi Apuane".La mostra, dopo Ravenna, sarà trasferita a Palazzo Vecchio a Firenze.