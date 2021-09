Cultura



"Le donne di Chernobyl"

giovedì, 16 settembre 2021, 14:12

Si comunica che mercoledi 22 settembre alle h 19 in piazza C. Battisti 1 alle h 19 si terrà lo spettacolo "Le donne di Chernobyl", promosso da Aspic Toscana (Scuola Superiore Europea di Counselig Professionale) in collaborazione con Animosi Caffè, ormai protagonista consolidato di eventi culturali che stanno animando la città di Carrara.

"Le Donne di Chernobyl " è una performance teatrale basata su un testo scritto grazie alle testimonianze di chi ha vissuto il disastro di Chernobyl ed è raccontata in prima persona dalla protagonista , allora bambina, che l'ha vissuto e oggi parla di sé e si racconta . La particolarità di questo lavoro teatrale è nascere nell'ambito del Laboratorio di Draming® permanente della Scuola Aspic Toscana. Aspic è la piu antica scuola di Counseling in Italia nata nel 1988 , con sedi in tutte le regioni . Le performance realizzate con lo strumento del Draming® usufruiscono di modello operativo di lavoro sviluppatosi negli anni novanta da un gruppo composto da operatori teatrali, psichiatri, insegnanti, infermieri, educatori, counselor e psicologi, metodo con cui vengono integrate le tecnologie del lavoro dell'attore.

E' nato così anche il progetto "Le donne di Chernobyl". Il racconto di Iryna , in scena, riemerge dalla memoria infantile coinvolgendo ogni volta il pubblico con grande emozione. Proporre oggi questo spettacolo vuole far riflettere come, in questi tempi di grandi cambiamenti di stili di vita e comportamenti , sia importante riuscire a trovare strumenti per esprimere e condividere ciò che risuona in noi di quanto accade . Lo spettacolo è stato premiato alla 25 rassegna nazionale Teatro Bagni di Lucca .

Con questo evento Aspic Toscana intende rinnovare il legame ormai di anni di presenza attiva su Carrara ( ma anche nella vicina Massa e dallo scorso anno anche in Lunigiana) sia con percorsi esperienziali e di studio di qualità accessibili , finalmente, anche nel nostro territorio, e in programma anche a breve , come il Training di "Ascolto Comunicazione e Relazione" o quello Annuale di Counseling (una volta solo nella Sede di Firenze ) sia con eventi aperti al pubblico per arricchimento culturale. Ricordiamo quelli di grande successo di partecipazione presso la Biblioteca Comunale sull'empowerment femminile, sul "Senso dell'Empatia"o la collaborazione con il Progetto Daphne con la consegna di attestati per il training di microcounseling alle operatrici di centri antiviolenza .

E' vivamente consigliata la prenotazione

animosicarrara@gmail.com 0585 - 878021