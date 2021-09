Cultura



Marco Host e Nicola Ricci in mostra con '16 opere'

venerdì, 10 settembre 2021, 11:06

Finalmente la data è certa: si terrà dal 15 settembre al 30 settembre presso Villa Cuturi a Marina di Massa la bellissima mostra d'Arte "16 OPERE" tenuta dal maestro di pittura Marco Host e Nicola Ricci artisti massesi.

Marco Host diplomato alla scuola d'Arte dopo aver vissuto per un lungo periodo a New York ha presentato in varie mostre a livello nazionale ed i suoi dipinti sono presenti in varie gallerie di collezionisti Russi, Inglesi, olandesi, Francesi ed Americani.

Nicola Ricci artista autodidatta ha da poco presentato le sue opere alla MarguttianArte forte dei Marmi e nella nuova mostra "16 OPERE" Villa Cuturi riproporrà a pubblico "Per Luana", un'opera dedicata a Luana giovane vittima sul lavoro a Montemurlo Toscana ed un tributo a tutte le vittime reduci sul lavoro.

Host e Ricci hanno deciso di esporre le opere al pubblico in data 15 settembre fino al 30 settembre e domenica 19 settembre ore 18:30 ci sarà l'inaugurazione.

L'ingresso alla mostra sarà libero. Per info: 3283073683 - 388 605 6918