Cultura



"Massa, città fiabesca di mare e di marmo": tra premi e... polemiche

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:49

Il premio internazionale “Massa, città fiabesca di mare e di marmo", giunto alla quindicesima edizione, inizia la cerimonia finale con una lettera aperta al sindaco di Massa: “Mentre gli attuali amministratori della città non ci lesinano belle parole di lode per il premio “Massa città fiabesca” – scrive il presidente dell’associazione Versilia Club professor Giuliano Lazzarotti - perseverano nel negare un minimo sostegno di denaro alla presente iniziativa culturale. E allora siamo costretti a fare le nozze con i fichi secchi. Perciò alla premiazione a Villa Cuturi dobbiamo abolire lo spettacolo festoso dei Pedrasamba, dobbiamo abolire il consueto omaggio ai vincitori di una bottiglia del nostro eccellente vino di Candia, dobbiamo rinunciare a offrire ai vincitori quei souvenir di marmo bianco apuano scolpiti dallo scultore Michele Monfroni. Andiamo avanti ma siamo costretti a rinunciare a preparare il giornalino stampato con le poesie vincitrici e con i “raccontini” vincitori, che veniva dato in omaggio a tutti i presenti. Dobbiamo rinunciare al convivio post-premiazione degli autori, dove la giuria e i collaboratori del premio letterario, dopo tanto lavoro con lunghe estenuanti sedute venivano omaggiati di una cena.



Andiamo avanti con coraggio, tanto a “lor Signori” ma quanto poi interessa valorizzare e incentivare l’enorme flusso turistico che porta alla città questo premio letterario “Massa città fiabesca di Mare e di Marmo”?” Insomma, sono tempi di vacche magre ma non per tutti (così sembra). E non si capisce perchè gli eventi culturali ormai radicati sul territorio vengano messi da parte. La forza del premio sono sicuramente i poeti e gli scrittori che sabato 25 settembre, alle 17,30, saranno festeggiati a Villa Cuturi. Vediamo i vincitori delle varie sezione di questo premio molto partecipato: nella prima sezione A, poesia a tema libero edita o inedita ha vinto Umberto Vicaretti, secondo Vittorio Di Ruocco, terzo Sergio Piloni. Seconda sezione B libro di poesie edito: al primo posto un ex aequo tra Loredana Bottaccini e Patrizia Fazzi, secondo Alessandro Agostini, terzo Davide Colacrai. Terza sezione C - Un racconto in (max.) cento parole prima classificata Ughetta Aleandri. Finalisti: Giorgio Bolona, Gioia Giusti, Patrizia Massano, Edda Valentini, Valentina Zinzula. Quarta sezione D - Libro di narrativa edito:



1° premio ex-aequo a Daniela Raimondi e Daniela Poggi.



Quinta Sezione E - Libro di narrativa inedito:



l’opera più votata dal comitato dei lettori è di Francesca Rivolta.



Sesta sezione F - Poesia in dialetto: 1° premio assegno a Sergio Balestra seguito da 22 finalisti.



Premi anche alla settima sezione G - Arte fotografica: primo premio a Paola Tintori , 2° Gianalberto Briccarello, terzo Stefano Sani. La cerimonia di premiazione si svolgerà all’aperto nel giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa.