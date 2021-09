Cultura



Monica Michelotti: arte e natura come cura del corpo e della mente

lunedì, 6 settembre 2021, 12:06

Il 9 settembre alle ore 19,00, negli spazi messi a disposizione dall'azienda Carrarese Successori Adolfo Corsi Marmi al Civico 1 di piazza Alberica a Carrara si inaugura la Mostra “La natura cura se stessa” personale dell’artista Monica Michelotti, curata da Francesco Ricci. La Manifestazione, che verrà presentata al pubblico venerdì 10 settembre alle ore 19,00 dalla critica d'arte Maria Pina Cirillo proseguirà poi fino al 3 ottobre; l'esposizione è inserita nel più ampio contesto della XVI edizione di Con-vivere, Festival che si terrà nel centro storico di Carrara dal 9 al 12 settembre 2021 e che ha come tema “La cura” intesa come attenzione a noi ed a quanto ci circonda.



Monica Michelotti docente di Anatomia Artistica all'Accademia di Belle Arti di Carrara, scultrice, pittrice, illustratrice e mail artista, ha iniziato la sua attività espositiva nel 1980, ha molteplici interessi che spaziano dalla sperimentazione dei linguaggi grafici a quelli plastici, dal 2008 anche nell’ambito delle sculture da viaggio a forma di libro oggetto.



Artista riconosciuta a livello internazionale, invitata ad esporre in varie parti del mondo e le cui opere sono permanentemente in molti paesi europei ed extraeuropei, crede fortemente nel valore sociale dell’arte e ritiene che chi crea arte entri in contatto con i vissuti più arcani, attui relazioni e comunicazioni non verbali, esprimibili attraverso il mezzo artistico, grazie al quale la forma è, per l'artista, un oggetto percepito fuori di sé, ma intriso del proprio sé più intimo e per l'osservatore un veicolo di comunicazione inconsapevole eppure profonda. La sua arte non imita la natura, imita piuttosto il processo con cui la natura cresce, tentando di condensare, rendere visibile ciò che in natura resta spesso disperso o nascosto.



E poiché l'immagine nasce da un pensiero, spesso l'arte apre una via per esprimere quello che non si riesce a dire con le parole e può diventare una cura per il corpo, la mente e l'anima.

Persuasa del potere terapeutico dell'attività artistica e della possibilità che possa esercitare il suo influsso sullo sviluppo globale dell'individuo, la Michelotti, proietta nelle opere la sua esperienza interiore, propone in questa personale, sculture e dipinti che sono specchio di un’arte che serve anche a lenire la solitudine dell'uomo, i suoi conflitti psichici, il suo senso di smarrimento, la paura del futuro e di non riuscire a prendersi cura del creato; per questo centrale nella sua produzione è l'uomo, il punto esclamativo della natura, l'essere verticale che, come gli alberi, si eleva verso l'alto per raggiungere il cielo.



Convinta che l'artista sia un cercatore di meraviglia e debba “ascoltare i volti” perché rivelano la vita delle persone, la Monica cerca, contemporaneamente, un rapporto empatico con la natura che racconta l'infinito e con la sua bellezza schiacciante e richiama ad una purezza primigenia. Ritiene, dunque, che il verde sia la migliore terapia in quanto facilita il contatto con la parte più profonda di ciascuno di noi ed abbassa le soglie dell'attività mentale: il respiro dell'uomo si sintonizza con il respiro della terra.



Maria Pina Cirillo