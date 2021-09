Mostra d'arte “16 Opere“, un grande successo

Altri articoli in Cultura

sabato, 18 settembre 2021, 17:47

Nell'ambito del progetto "Carrara Si - Cura" la classe V moda dell'Istituto Einaudi Fiorillo di Marina di Carrara (I.I.S. Barsanti) partecipa, con l'esposizione dal titolo "La moda come espressione di sé", all'apertura straordinaria del fondo scolastico di Via Santa Maria 7/b

sabato, 18 settembre 2021, 09:21

Finalmente sono di nuovo riuniti gli studenti del Liceo musicale F.Palma nella grande Orchestra della scuola, costretta a ben due anni di pausa forzata dovuta all'emergenza sanitaria

venerdì, 17 settembre 2021, 18:16

"La riscoperta del piacere nella coppia" è il titolo dell'incontro informativo a ingresso libero, organizzato dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica e curato da Paola Cocchiararo e Samantha Anselmo

giovedì, 16 settembre 2021, 14:12

Si comunica che mercoledi 22 settembre alle h 19 in piazza C. Battisti 1 alle h 19 si terrà lo spettacolo "Le donne di Chernobyl", promosso da Aspic Toscana (Scuola Superiore Europea di Counselig Professionale) in collaborazione con Animosi Caffè, ormai protagonista consolidato di eventi culturali che stanno animando la città di Carrara

giovedì, 16 settembre 2021, 09:32

Ultimi giorni per partecipare al premio letterario “Candia Il Gioiello - 2021”, giunto alla 37esima edizione, organizzato dal club culturale “Giovello” con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara, del Comune di Massa e, da quest’anno, della Coldiretti Massa Carrara e Confimpresa Massa Carrara

martedì, 14 settembre 2021, 12:41

Giovedì 16 settembre, nel salotto di Teresa Pamphili, nella prestigiosa Villa della Rinchiostra, la scrittrice Angela Maria Fruzzetti propone un viaggio tra “Memorie di donne Apuane 1944-45”