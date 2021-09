Cultura



lunedì, 6 settembre 2021, 09:00

Con-vivere Carrara Festival vuole ricordare il professore Remo Bodei, attraverso una pubblicazione che raccoglie le sue relazioni tenute durante il Festival, dalla prima edizione del 2006 fino a quella del 2018, l'ultima alla quale partecipò. Nel 2019, pur non presente al festival a settembre, svolse il ruolo di direttore scientifico. Il libro "Parole per con-vivere. Le conferenze di Remo Bodei al festival", a cura di Emanuela Mazzi, con un contributo di Michelina Borsari, verrà presentato, martedì 7 settembre 2021 alle ore 18.30 presso Palazzo Binelli a Carrara. Interverranno: Enrico Isoppi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Emanuela Mazzi, curatrice del libro e direttrice di con-vivere Carrara Festival e Michelina Borsari, membro del Comitato scientifico del festivalfilosofia.

Remo Bodei è stato il creatore, il curatore, il direttore, l'anima di un Festival che ormai da 16 anni porta a Carrara filosofi, storici, giornalisti, ricercatori, politici, economisti, donne e uomini di sport e spettacolo e che fa della città, per 4 giorni, il centro di pensieri e riflessioni che riguardano un particolare tema, legato a quello centrale della vita, ossia con-vivere: tra persone, popoli, nazioni, continenti o natura. Remo Bodei ha impostato e guidato questo lavoro per tanti anni attraverso un confronto rigoroso, puntuale e continuo, mostrando un impegno generoso e aperto. Ogni anno ha poi articolato quelle stesse parole, edizione dopo edizione, attraverso le sue lectio, che troviamo raccolte in questo volume. L'idea di pubblicare la raccolta di questi testi, alcuni da lui rivisti e corretti, la maggior parte trascritti ed editati partendo dalle registrazioni, assolve ad almeno due scopi. Il primo, certamente più importante, è quello di rendere omaggio alla figura fondamentale del festival con-vivere, nel senso etimologico dell'"esserne a fondamento"; il secondo è quello di voler restituire al pubblico un contributo teorico offerto dal festival. Le conferenze di Remo Bodei, ogni anno, inquadravano infatti il tema dell'edizione toccando e sviluppando una delle questioni centrali o chiarendo uno dei nodi teorici principali legati al tema del Festival. La manifestazione è cresciuta anno dopo anno insieme alla città ed al suo territorio, che ne ha capito il grande valore imparando ad unirsi al progetto, condividendolo e considerandolo un evento proprio, atteso ed irrinunciabile. Nel 2016 il Consiglio Comunale e il Sindaco Angelo Zubbani hanno conferito a Remo Bodei, la Cittadinanza Onoraria.

con-vivere Carrara Festival, nel ricordare il Professor Bodei attraverso questo libro, rivolge un affettuoso saluto e ringraziamento alla moglie Gabbriella Giglioni e alle due figlie, Chiara e Lisa.

Il libro è edito da Fondazione Progetti srl (società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara) presieduta da Sergio Chericoni.

Ingresso alla presentazione gratuito fino ad esaurimento posti

Prenotazioni sul sito www.con-vivere.it:

Telefono: 0585 55249 / 334 1182963