"Parole per con-vivere": presentato il libro al festival

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:17

In principio fu la parola: ‘con-vivere’. È così che tutto è nato: come un seme piantato nel cuore di Carrara, quella parola è cresciuta e si è declinata in decine di forme, rami e foglie. Radici sempre più profonde che prima hanno conquistato la comunità locale e ben presto si sono allargate oltre i confini della città. Così è nato il festival di filosofia fra i più longevi d’Italia, fra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale. Un vanto per Carrara e la provincia che deve tutto a chi su quella ‘semina’ ha la primigenia intuizione: il professore Remo Bodei. Per ricordare e omaggiare il professore, con-vivere Carrara Festival ha pubblicato un libro che raccoglie le sue relazioni tenute durante il Festival, dalla prima edizione del 2006 fino a quella del 2018, l’ultima alla quale partecipò. Nel 2019, pur non presente al festival a settembre, svolse il ruolo di direttore scientifico. Il libro “Parole per con-vivere. Le conferenze di Remo Bodei al festival”, a cura di Emanuela Mazzi, con un contributo di Michelina Borsari, edito da Fondazione Progetti srl (società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara) presieduta da Sergio Chericoni.

Un volume che è stato presentato martedì sera nel giardino di Palazzo Binelli durante una cerimonia carica di emozioni e ricordi. Presenti all’incontro: Enrico Isoppi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Emanuela Mazzi, curatrice del libro e direttrice di con-vivere Carrara Festival, Michelina Borsari, membro del Comitato scientifico del festivalfilosofia che ha fornito un prezioso contributo alla stesura del volume, e la moglie di Bodei, Gabbriella Giglioni.

“Remo Bodei che – ha spiegato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – è stato il creatore, il curatore, il direttore, l’anima di un Festival che ormai da 16 anni porta a Carrara filosofi, storici, giornalisti, ricercatori, politici, economisti, donne e uomini di sport e spettacolo e che fa della città, per 4 giorni, il centro di pensieri e riflessioni che riguardano un particolare tema, legato a quello centrale della vita, ossia con-vivere: tra persone, popoli, nazioni, continenti o natura”.

Un’emozionata Emanuela Mazzi ha ricordato i primi incontri con Bodei, già suo relatore della tesi di laurea. “Lavorare con lui è stato un onore. Ho ancora a casa la mail con cui mi invitava a iniziare il lavoro per il festival di Carrara. La prima edizione del 2006 fu un’esperienza indimenticabile” per poi concentrarsi sul tema che dà la chiave del volume: “La parola viene individuata lavorando sulla continuità con una domanda o una via ancora da esplorare lasciata aperta dall’edizione precedente. Il programma si sviluppa poi su parole chiave che declinano in conferenze e incontri il tema centrale, che poi viene ulteriormente integrato dal programma artistico, dalle attività dello spazio bambini e dagli eventi collaterali, acquisendo così più dimensioni. Le parole di Bodei erano anche capaci di ascolto e di dialogo. La sua presenza in prima fila alle conferenze degli altri ospiti e protagonisti, spesso con cartella e fogli per gli appunti, rendeva fattiva e concreta l’idea di dialogo che costituisce lo scopo di con-vivere. Gli obiettivi del festival si leggono in vari passaggi delle conferenze raccolte in questo volume. Bodei fa riferimento più volte alla ricerca di mediazione e di dialogo, al contempo senza assimilare e senza respingere. Nel primo testo sul tema della ‘concordia’ viene svolta una articolata analisi per evidenziare la sua centralità quale «virtù ‘architettonica’ per eccellenza» e obiettivo ultimo del ‘convivere’ (non per caso ‘concordia’ era stata da lui inizialmente ipotizzata come nome del festival). La strada per raggiungerla è quella in cui si cerca di coltivare una speranza che non sia semplicemente fondata sui buoni sentimenti, ma sia basata sulla conoscenza di fatti; una speranza che ci aiuti a scrostare dal nostro immaginario tutta una serie di pregiudizi che offuscano la vista della mente e raffreddano la temperatura del cuore”.

“I festival come con-vivere stimolano un dialogo, non offrono risposte – prosegue ancora Mazzi -; invitano a una apertura e per certi aspetti a una immersione, perché lavorano attorno a una caratteristica delle città, che è lo stesso Bodei a spiegare nel testo introduttivo alla prima edizione: le città specie quelle mediterranee, sono strutturate e pensate per essere luogo di incontro e di scambio, in contrasto con l’isolamento delle campagne e delle zone impervie o desertiche. La piazza, il mercato, le vie e le chiese costituiscono punti d’aggregazione e di formazione dell’identità collettiva. In un festival si utilizzano anche gli spazi chiusi, ma sono quelli aperti ad essere più importanti. In questo senso, il festival con-vivere si svolge prevalentemente in luoghi pubblici e aperti, che sono gli spazi della comunità, riletti e rivestiti per l’occasione con allestimenti e forme della comunicazione visiva che accolgono i partecipanti in luoghi resi più riconoscibili, familiari e confortevoli. Dove ci sono arancione e tratteggio nero, c’è con-vivere: si entra, si ascolta, si interviene per condividere pensieri con la comunità che si viene a creare, anche solo temporaneamente, fra i partecipanti del festival. Allargando lo sguardo, c’è un altro luogo culturale importante per con-vivere: il centro storico di Carrara, che è il ‘luogo’ principale del festival, fortemente identitario in sé ma che, nei giorni della manifestazione, diventa il “teatro globale” che contiene le tante specifiche location e i vari eventi che vi si svolgono”.

A dare un grande supporto sin dalle fasi iniziali al festival con-vivere nel 2006, per vie non ufficiali, è stata anche Michelina Borsari che ha ricordato che è grazie ai festival che si è attuata una “rivoluzione che ha portato la cultura all’esterno, fuori dai musei. A Modena per il festivalfilosofia non andiamo più al chiuso neanche se piove ma apriamo gli ombrelli, come ai concerti. Con i festival abbiamo restituito la condivisione del sapere alla piazza, all’agorà”. Borsari nella sua introduzione al libro spiega citando Bodei che “i filosofi italiani maggiormente rappresentativi non si sono chiusi dentro ristrette cerchie locali, o dedicati a questioni di particolare sottigliezza logica, metafisica o teologica, hanno assunto a oggetto di indagine, questioni che virtualmente coinvolgono la maggior parte degli uomini, i ‘non filosofi’, li chiamava Croce, ben sapendo che non si tratta solo di animali razionali ma anche di animali desideranti e progettanti. Le filosofie italiane sono pertanto più filosofie della ‘ragione impura’, che tiene conto cioè dei condizionamenti, delle imperfezioni e delle possibilità del mondo e non della ‘ragione pura’ rivolta alla conoscenza dell’assoluto, dell’immutabile o del rigidamente normativo”. Nel tracciare in questi termini i caratteri della filosofia italiana, Remo Bodei disegna anche l’arco e la gittata dei propri interessi speculativi che sono decisamente distanti tanto dalla dimensione meramente privata quanto dall’aria rarefatta delle idee pure. Della migliore filosofia italiana Bodei condivide in particolare la ‘vocazione civile’, l’interesse cioè per i problemi che nascono dalla vita associata e dalla tensione umanissima tra la durezza della realtà, con i suoi condizionamenti per nulla liquidi, e le proiezioni illimitate dei desideri.

Per i compiti e le caratteristiche che assegna alla filosofia e alla filosofia sua propria, qui appena tratteggiati, non stupisce l’impegno che Remo Bodei ha profuso nelle agorà dei festival lungo una stagione più che ventennale che egli stesso ha contribuito ad affermare e ha generosamente accompagnato.

Parole che Bodei ha lasciato a tutti noi, in prima battuta alla cultura di Carrara, oggi patrimonio di tutti come seme da cui far nascere tantissime altre riflessioni in un processo rizomatico che è il senso della vita: “Il vero ringraziamento va a lui – ha sottolineato Isoppi – che ci ha lasciato tutto questo”.