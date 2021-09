Cultura



Presentazione corsi Aspic Toscana a Carrara e Lunigiana

lunedì, 27 settembre 2021, 15:17

Dopo lo spettacolo bellissimo e partecipato de "Le Donne di Chernobyl" presentato a Carrara con Animosi Caffè ed il patrocinio del comune che ha rinnovato la volontà di Aspic Toscana di essere realtà culturale del nostro territorio presente, ormai da anni, anche con occasioni di crescita culturale per tutta la cittadinanza, saranno presentati sabato 2 ottobre presso la sala Gestri della Biblioteca Comunale , in Piazza Gramsci 2 e in Lunigiana il 9 ottobre a Terrarossa presso la Biblioteca Civica i corsi programmati nel nostro territorio per l'anno 2021/2022.



Percorsi formativi semplici ed efficaci quali il Training "Ascolto-Comunicazione– Relazione" , quello su "Autostima,Autoefficacia e Assertività" o il Corso Annuale di Counseling, basati sia su momenti teorici che esperienziali. Strumenti importanti per chi utilizza la comunicazione come strumento di lavoro, ma anche per chi voglia ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie abilita' comunicative e di relazione personali.



Fiore all'occhiello di una offerta didattica ed esperienziale una volta svolta solo nella Sede di Firenze di Aspic Toscana,Scuola di Formazione con sedi in tutte le regioni e prima Scuola di Counseling Professionale in Italia ,essendo nata nel 1988.



Nel periodo particolarissimo che stiamo vivendo dimostrandosi sempre più importante una formazione improntata alla qualità delle nostre relazioni professionali e personali ,sia a livello professionale che come crescita personale.



La presentazione dei Corsi a Carrara è prevista a Carrara alle h 16,30 di sabato 2 ottobre c/o la Sala GESTRI della BIBLIOTECA COMUNALE "C .Lodovici" in Piazza Gramsci, 2 mentre in Lunigiana il 9 ottobre a Terrarossa alle 15,30 c/o la Biblioteca Civica in Piazza Castello 1(Aulla).



Saranno presenti Sergio Giannini Direttore di Aspic Toscana insieme a Cristina Giuntoli , Ivana Elia e Milene Mucci , Counselor Professioniste Aspic per dare informazioni sui corsi le modalita' di iscrizione ed i temi che verranno trattati .

Sia a Carrara che a Terrarossa è necessaria la prenotazione .

Accesso con green pass.