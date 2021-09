Cultura



Si parla di rigenerazione urbana a 'Con-vivere'

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:47

La rigenerazione urbana sarà il tema trattato da Convivere in collaborazione con Erp, ente di edilizia pubblica residenziale, di Massa Carrara. L'appuntamento è fissato per domenica 12 settembre con inizio alle ore 18 presso l'Accademia di Belle Arti a Carrara. L'argomento sarà trattato da Carlo Cellamare, docente di urbanistica all'università La Sapienza di Roma, che si occupa, fra l'altro, dei rapporti tra pratiche urbane e progettazione, tra urbanistica e vita quotidiana. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. All'incontro, moderato dal giornalista Attilio Papini, interverranno Luca Talluri, presidente di Casa Spa Firenze, l'ente che si occupa della gestione del patrimonio Erp dell'area fiorentina, e, in videoconferenza, Barbara Casagrande, direttore generale di edilizia statale, abitativa e interventi sociali del Mims (Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili).

Il tema è particolarmente caro ad Erp che sta partecipando a due progetti, uno a Carrara e uno a Massa, che rientrano nel Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, che è stato promosso per la riduzione del disagio abitativo soprattutto nelle periferie.

Per quanto riguarda Carrara, nell'ambito dell'esteso recupero urbano dell'area Ex Campo Profughi/Ex Colonia Vercelli, finanziato complessivamente con quasi 15 milioni di euro, Erp si è resa disponibile a progettare, fare eseguire e gestire l'edificazione ex novo di ben 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 4 per assegnatari over 65 autosufficienti, nonché alla realizzazione di una Comunità-Alloggio Protetta per il DopodiNoi negli spazi della ex colonia, prevedendo anche l'attivazione di un servizio di tutoraggio sociale ed accompagnamento all'abitare. Per quanto riguarda Massa, Erp è coinvolta nel recupero rigenerativo del borgo di Casette, finanziato con circa 6 milioni di euro. Nella frazione montana la società si è resa disponibile a studiare, in ottica di mixitè sociale, progettare, fare eseguire e gestire una serie di alloggi a tema sociale (Erp, emergenza abitativa, co-housing e quant'altro ritenuto utile) mediante un interessante progetto architettonico. Questo intervento comprende la ristrutturazione ed il recupero, la sostituzione edilizia di edifici attualmente diroccati e pericolanti nonché la effettuazione di nuove, contemporanee, sistemazioni degli spazi pubblici ricompresi nel comparto (pavimentazioni, pergolati ed arredo urbano, illuminazione a led, nuovi posti auto a servizio del paese).