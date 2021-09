Successo per la presentazione del libro "Taxi Milano 25"

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:53

Nel corso di Convivere Carrara festival, domenica 12 settembre alle ore 16.00 si svolgerà l'evento che vedrà come protagonisti lo psicologo Gianluca Ciuffardi e il dott. Tommaso Perissi, autori del libro "Il coraggio delle emozioni (al tempo del coronavirus)"

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:47

Il tema è particolarmente caro ad Erp che sta partecipando a due progetti, uno a Carrara e uno a Massa, che rientrano nel Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, che è stato promosso per la riduzione del disagio abitativo soprattutto...

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:29

La parola “cura” è diventata oggi centrale in ragione dell’emergenza sanitaria associata alla pandemia. Anche la situazione odierna ci ha tuttavia mostrato come il covid non abbia sconvolto e chiamato in causa solo il settore sanitario

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:17

La presentazione del volume dedicato al fondatore e storico curatore del festival di Carrara: “Il vero ringraziamento va a lui che ci ha lasciato tutto questo”.

martedì, 7 settembre 2021, 14:13

Che ne resta dello sciamano? Quanto è rimasto, nella medicina moderna, delle tradizioni del passato? Questi e altri interrogativi sono alla base dell'intervento del dottor Carlo Manfredi al Festival Convivere 2021

martedì, 7 settembre 2021, 13:06

Il tema di questa edizione di con-vivere Carrara Festival, che si terrà dal 9 al 12 settembre, nasce innanzitutto dalla volontà di continuare l'indagine sugli elementi fondanti il nostro vivere in comunità