Un viaggio nelle emozioni a 'Con-vivere Carrara Festival'

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:53

Nel corso di Convivere Carrara festival, domenica 12 settembre 2021 alle ore 16.00 si svolgerà l'evento che vedrà come protagonisti lo psicologo Gianluca Ciuffardi e il dott. Tommaso Perissi, autori del libro "Il coraggio delle emozioni (al tempo del coronavirus)".



Il libro mette al centro il mondo delle emozioni e la loro gestione in situazioni di crisi, come quelle che ha generato il Covid e il suo impatto nella vita di tutti.



Il libro degli autori Ciuffardi e Perissi, esperti nel campo delle emozioni e della percezione del tempo, cerca proprio di rispondere alla domanda se le emozioni negative siano davvero così dannose come possono sembrare a prima vista oppure se, al contrario, possano diventare degli strumenti essenziali per conoscere meglio le proprie risorse.



Gianluca Ciuffardi, psicologo scolastico, che ha gestito lo sportello di ascolto presso il liceo Montessori nel corso dell'anno scolastico 19/20 proprio durante l'epidemia Covid, nella sua attività professionale si è occupato anche del costrutto scientifico d'intelligenza, della qualità di vita in oncologia, dei processi di socializzazione, dell'approccio centrato sulla soluzione, della percezione del tempo, del trattamento delle dipendenze e del pensiero narrativo: ha condotto dei corsi sulla comunicazione empatica e pacifica nell'ambito di progetti europei ed è membro dell'EBTA (European Brief Therapy Association), oltre ad aver pubblicato vari articoli e libri di saggistica psicologica che hanno ricevuto premi e riconoscimenti sia italiani che internazionali.



Tommaso Perissi, dottore in psicologia, ha pubblicato di recente un libro di narrativa e alcuni racconti, é autore di recensioni cinematografiche per alcuni siti internet specializzati.