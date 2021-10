Cultura



A Palazzo Binelli 11 artiste in mostra e la celebre Cordelia den Steinen sarà la madrina

mercoledì, 20 ottobre 2021, 08:47

di francesca vatteroni

Arte e donna o arte è donna? La mostra "Insieme" a Palazzo Binelli, oggi alle 17:00, inaugurerà con la conferenza della celebre scultrice svizzera Cordelia den Steinen, "La Donna e l'Arte: come stanno le cose?". Un binomio per capire dinamiche e meccanismi che si nascondono dentro la femminilità dell'arte.

"La mostra "Insieme" unisce undici artiste- si spiega nella nota stampa che presenta l'evento organizzato da Soroptimist International , Club Apuania - che hanno sempre dedicato un'attenzione particolare all'universo simbolico femminile. La mostra persegue l'obiettivo di dare visibilità alla creatività femminile all'interno di un programma più vasto di promozione dei diritti delle donne, di superamento della violenza di genere, di visibilità al talento femminile e valorizzarlo per colmare quel gender gap che ancora si erge di fronte ai percorsi personali ed esistenziali delle donne impedendo un accesso alla pari alla vita civile nelle sue varie dimensioni".

L'associazione Soroptimist Apuania crede nell'arte come luogo dove dare respiro a creatività e all'essere donna: un credo testimoniato dalle numerose iniziative prese in questo campo dell'associazione. Promuovere un incontro tra le numerose scultrici presenti a Carrara, un loro dialogo, è stato inevitabile quindi per Soroptimist che nella nota stampa ricorda l'appello accorato "Non lasciateci sole" di una giovane regista e scrittrice afghana al Women in Cinema Award:" Anche l'attenzione all'arte, ben testimoniata dalle numerose attività che Soroptimist Apuania le ha dedicato-si legge infatti nella nota- rientra in quell'ambito progettuale con un obiettivo calato nella specificità del luogo dove operiamo: rendere ancor più riconoscibile la creatività delle donne. Nel territorio apuano, infatti, per la storia che la presenza del marmo ha generato, lavorano molte artiste provenienti dal mondo intero e dialogare con loro, attraverso mostre e conferenze, era imprescindibile per l'importanza dell'arte nel fare emergere l'immaginario femminile, ma pure per ribadire il diritto all'espressione e alla creatività troppo spesso negato come il dramma afgano ci mostra ancora una volta e come risuona nell'appello della giovane regista e scrittrice, Shahrbanoo Sadat, durante il Women in Cinema Award: "Non lasciateci sole. Lo chiedo come artista e come donna, in Afghanistan non ci è più concesso di esprimerci e le nostre vite sono costantemente in pericolo".

"Insieme" riunisce Anna Paola Micheli Pellegrini, Cinzia Rossi Ghion, Cordelia Von den Steinen, Enrica Pizzicori, Francesca Bernardini, Lella Cervia, Maki Nakamura, Patty Matilde Nicoli, Sara Bonuccelli, Stefanie Oberneder, Verena Mayer-Tasch, undici artiste diverse per scelte espressive, uso delle tecniche e dei materiali, unite da un comune bisogno di esprimere simboli, valori, percezioni dell'universo femminile ".