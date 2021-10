Cultura



Al Teatro dei Servi una serata fuori dal... gregge

martedì, 19 ottobre 2021, 16:01

di francesca vatteroni

C'è chi di "fare la pecora nera" ne fa una questione di principio e chi invece uno stile di esistenza: Elena, Monica e Carolina ne hanno fatto una questione di scelta di vita. Considerato che per pecora nera si intende chi decide di andare controcorrente, di essere diverso dagli altri, di distinguersi: Elena Incerti, Monica Ferrucci e Carolina Leonardi hanno deciso di svolgere, nella vita, una professione decisamente poco usuale per una donna. La allevatrice di pecore. E così sono diventate pastore: non proprio comune oggi, dove viviamo quasi esclusivamente concentrati nelle città dopo aver abbandonato ormai decenni e decenni fa le campagne, e ancora più inusuale per una donna, oltretutto dopo aver conseguito una faticosa laurea all'università.

La loro storia salirà sul palco del Teatro dei Servi, giovedì 21 ottobre alle ore 21:00, insieme alla storia di altri due colleghi uomini: Filippo Mannini e Rolando Alberti, quest'ultimo un poeta oltreché pastore, che ha perso di recente molte pecore del suo gregge, folgorate da un fulmine.

Sarà un primo incontro, quello con i pastori, condotto da Fabrizio Diolaiuti, il noto conduttore televisivo già presentatore e ideatore dei quattro incontri estivi sul tema enogastronomico di "Massa Picta- i colori della cultura", molto seguiti in piazza, tanto da "costringere" l'amministrazione a riproporre l'iniziativa in versione autunnale a teatro con tre incontri: giovedì 21 ottobre, giovedì 18 novembre e giovedì 16 dicembre rispettivamente sul tema Pastorizia, Pane. Olio e vino e Torte e salumi. Ma Diolaiuti non nasconde che se si dovesse replicare il successo estivo, gli appuntamenti autunnali potrebbe allungarsi anche in inverno.

Le serate saranno in diretta radiofonica grazie a RadioNostalgia e un filmaker, Nicola Raffaetà, riprenderà la serata che poi verrà trasmessa, insieme alle altre, sul canale You Tube del comune di Massa, nell'apposita sezione Massa-Picta.

Gli ospiti della serata di giovedì prossimo saranno dunque: Elena Incerti, pastore dell'azienda Il Caprile Formaggi di Nazzano Carrara, Monica Ferrucci pastore della azienda Al Carli di Via di Valgino Capannori Lucca, Carolina Leonardi pastore dell'azienda Le Coppole, Latteria Belato Nero di Seravezza Lucca, il pastore Filippo Mannini e il pastore poeta Rolando Alberti.

Durante la serata si parlerà della pecora nera massese, ma si parlerà anche della pecora bianca della Garfagnana e di altri tipi di pecore, di tecniche per la lavorazione del formaggio e delle ricotte.

L'amministrazione ha puntato sulla "promozione turistica" e coglie nell'enogastronomia una delle pietre angolari del piano di promozione turistica, riconoscendone uno degli elementi portanti che possono fare la differenza proprio nel senso di tipicizzare e dare un valore specifico e unico al territorio. L'assessore all'ambiente Paolo Balloni sottolinea:" Stanno emergendo prodotti tipici legati al territorio: la pattona di San Carlo per esempio oppure il cerchiello di Casette e noi stiamo legando il prodotto alla località, creiamo il legame in funzione della promozione turistica-ha spiegato, aggiungendo- vogliamo anche un legame tra prodotto e sagra del paese, penso per esempio alla sagra delle Grazie". Un progetto in cui l'amministrazione dimostra di credere molto anche attraverso la creazione dei prodotti DECO vale a dire dei prodotti a denominazione comunale d'origine, come per la lasagna stordellata riconosciuta dal comune come prodotto massese. "Tutto questo nell'ottica della promozione turistica attraverso il prodotto tipico, la cultura e la tradizione".

L'assessore alla cultura Nadia Marnica:" Dall'esperienza di questa estate, visto il successo abbiamo deciso di perpetuarla. E' una bella unione che coinvolge tutto il territorio provinciale, non solo Massa ma Carrara, Lunigiana, Garfagnana mettendo in sinergia. Non ci saranno personaggi di richiamo ma a richiamare saranno gli argomenti che interessano realmente la gente. Sul palco saliranno pastori, panai, lardaioli".

Il vicesindaco Andrea Cella conferma le parole dei compagni di squadra:" L'intento è legare i prodotti locali alle eccellenze massesi e della provincia, della Lunigiana e della Garfagnana, un connubio di sapori che può essere usato per avvicinare alla nostra città tanti appassionati, curiosi e turisti. Massa-spiega Cella- ha una tradizione antica legata alla natura e alla cultura: lo testimonia il prezioso orto botanico, la storia stessa di Massa Picta chiamata così proprio perché fino a un centinaio di anni fa le facciate delle case erano dipinte e ricche di fregi".

"E' stata durissima convincere cinque pastori a salire sul palco e a parlare della loro esperienza, non è così scontato, ci vuole coraggio, però è bello ed è un modo per valorizzare il loro lavoro-confessa sorridendo il direttore artistico di questa rassegna Fabrizio Diolaiuti-voglio ringraziare prima di tutto la sensibilità dell'amministrazione nel dare spazio a questa iniziativa. Sicuramente è una sfida: sul palco non salgono influencer ma allevatori, pastori, contadini che spendono la vita altrove, non certo abituati ai riflettori e non gli diamo visibilità".

Non nasconde di essere soddisfatto, il presentatore e direttore artistico Diolaiuti che ricorda la gratuità dell'ingresso a teatro e la possibilità di interagire per il pubblico:" Siamo partiti questa estate alla chetichella e adesso abbiamo il Touring Club tra gli sponsor".

Presente in conferenza per la presentazione, infatti, anche Walter Sandri del Touring Club.

Ma tra i partners c'è chi merita una menzione speciale: si tratta di "Emozioni delle nostre terre". Un brand nato da meno di un anno, durante il periodo natalizio scorso, a cui fanno capo già una trentina di produttori locali, della Lunigiana, della Garfagnana, passando per Carrara e Massa. Una vera vetrina di prodotti locali del territorio, che ha un punto vendita in Galleria Buonarroti, dove si possono trovare vino, olio extravergine di oliva, lardo, salumi, formaggi, castagne, testaroli, miele: tutto rigorosamente proveniente dalle nostre terre. Il compito dello staff del brand? Stanare i piccoli produttori, coltivatori, allevatori che si trovano quasi nascosti, immersi nella campagna più isolata del nostro territorio per riunirli sinergicamente sotto uno stesso marchio di qualità.