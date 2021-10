Cultura



All'attore Andrea Batti il premio "Insieme"

sabato, 30 ottobre 2021, 20:13

Confimpresa Massa Carrara premia Andrea Batti, attore bravissimo e molto preparato, che negli ultimi anni ha anche intrapreso la professione del mental coach, lavoro molto apprezzato all’estero, e che da noi muove i primi passi.

“Sono contento di ricevere questo riconoscimento a “casa” – commenta -. Dopo il lockdown sono tornato a vivere a Massa e nei ritorni apprezziamo appieno le bellezze dei nostri luoghi d’origine, Massa in particolare. Ringrazio Daniele Tarantino per aver pensato a me”.

Conosciuto anche sugli schermi televisivi con Ferzan Ozpetek nella pubblicità di Trenitalia e la Dea fortuna, ha avuto un ruolo nel film su Netflix “365 giorni” di Tomasz Mandes e poi nel trailer “L'ultimo giorno del toro” di Alessandro Zizzo. Insomma, da una vita da attore a mental coach. Di cosa ti stai occupando recentemente?

“Il Covid ci ha imposto un momento di sospensione, utile per riflettere sulle nostre vite. Sono stato fuori, in tante città come Roma per il lavoro di attore, che rimane la mia professione assieme al mental coach, un qualcosa in più che va ad arricchire la mia persona, la mia esperienza. Aiuto le persone ad avere più fiducia in se stesse, superando blocchi mentali che talvolta limitano le nostre scelte. E’ un lavoro importante, rivolto agli altri ma che fondamentalmente aiuta anche me, a scoprire qualcosa di più di me stesso”.

Un momento di riflessione, dunque, per poi ripartire con un bagaglio più ricco di esperienze perchè, Andrea Batti, da grande farà il mental coach a tempo pieno allo stesso livello dell’ attore.

Questa è la seconda targa “Insieme”, premio ideato da Daniele Tarantino, presidente dell’associazione Insieme e di Confimpresa Massa Carrara, e che si prefigge l’obiettivo di conferire riconoscimenti a personaggi che danno un contributo al territorio attraverso le loro professioni e le attività svolte. “Ho deciso di premiare Andrea Batti perchè è un ragazzo umile e perchè con la sua bravura si è fatto conoscere in tutto il nostro Paese, pur restando legato alle sue origini”.