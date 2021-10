Cultura



All’istituto Salvetti di Massa è già futuro: concluso lo stage degli alunni

venerdì, 1 ottobre 2021, 22:40

Gli alunni e le alunne della classe quinta dell’indirizzo tecnico-turistico dell’istituto Salvetti di Massa hanno appena concluso l’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) presso le strutture ricettive, enti e agenzie viaggio del territorio.

Le strutture che si sono rese disponibili ad accogliere i ragazzi in stage e hanno così reso possibile l’esperienza sono tra le migliori del nostro territorio: Hotel Excelsior, Hotel Dany, Hotel Luna e Hotel Italia a Marina di Massa, l’ Hotel Undulna a Cinquale, l’Ostello Palazzo Nizza a Massa, l’agenzia viaggi Sat e l’Istituto di Valorizzazione dei Castelli.

L’Istituto collabora da anni con questi soggetti grazie alle convenzioni che ha in atto e rivolge loro un caloroso ringraziamento per la qualità dell’esperienza che gli allievi e le allieve hanno vissuto.

La scuola coltiva con attenzione una sinergia significativa con gli operatori del settore turistico, sia privati che istituzionali, al fine di coltivare la formazione dei lavoratori di domani. Un esempio è dato dall’esperienza realizzata dalla classe quarta, che si è recata a Filattiera per approfondire la conoscenza della cooperativa Sigeric, formata da professionisti del turismo, guide turistiche e ambientali.

Il percorso del turismo ha una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo, valida per ogni settore del turismo, i diplomati sono in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. Padroneggiano competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema aziendale e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, il loro apporto è fondamentale per la creatività e la preparazione nel suscitare interesse per i viaggi e la tradizione culturale locali.

Il diploma consente di acquisire una preparazione utile per l’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico o guida turistica, permette di svolgere la professione di operatore in agenzia e animatore turistico. In aggiunta vi sono poi istituzioni, operanti in questo ambito, che offrono diverse posizioni: musei, parchi, istituzioni pubbliche, consorzi, uffici turistici locali. E’ inoltre possibile accedere alla formazione degli ITS e a qualsiasi facoltà universitaria.

A riprova delle competenze acquisite dagli alunni si segnalano Rebecca Bragazzi e Martina Arletti della classe quinta che hanno partecipato al concorso “Premiamo le eccellenze”, XII edizione dell’Università di Pisa, facoltà di Mediazione linguistica. Entrambe hanno brillantemente superato le tre prove in lingua inglese richieste. In particolare Rebecca nella graduatoria finale è risultata vincitrice, tredicesima su 264 ammessi, e ha dunque potuto prendere parte ad una settimana di lezioni full time con docenti universitari di lingua inglese madrelingua.