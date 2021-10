Cultura



Applausi e "duelli" al Festival organistico internazionale di Avenza

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:37

di paolo cucurnia

Il Veneto Giovanni Feltrin, titolare del Khun-Hradetzy nella Cattedrale di Treviso ha aperto, domenica scorsa, la VI rassegna d'organo in memoria di Don Sergio Rosaia organizzata dal Parroco di S. Pietro Avenza: Don Marino Navalesi, con la direzione artistica del M° Ferruccio Bartoletti.

Allo storico organo Serafino Paoli del 1852, il più antico della prioria, si è esibito impeccabilmente e brillantemente il Maestro Feltrin, sviluppando un tema singolare ed interessante nella scelta degli autori dei dieci brani, che ha eseguito nel corso della piacevolissima serata.

Ha posto gli autori unendoli cronologicamente a coppie secondo i "duelli" musicali ch'ebbero fra loro, in vita, oltre che per la gloria, anche per la titolarità di "cattedre" fra le varie corti europee.

Andrea Gabrieli veneziano (1533-1604) si scontrò nell'arco della sua carriera con Claudio Merulo (1533-1604) da Correggio; ed allora il Maestro ha iniziato con due loro brani: "Cantata Domino à 5" e "Passemezzo" rispettivamente.

Johann Mattheson (Amburgo 1681-1764) ebbe quale avversario Georg Frederich Haendel (Halle 1685-Londra). Qui però il loro duello sconfinò in un vero e proprio scontro all'arma bianca e ad Handel andò di lusso, perché un grosso bottone di metallo parò il fendente che l'avrebbe ucciso. Dei due contendenti sono stati eseguiti i brani: "Corrente in re minore" e l'allegro dal "Cucù e l'usignolo"

Louis Marchand (Lione 1660-Parigi 1732) Vs. Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685-Lipsia 1750) rappresentati dai pezzi: "Fond d'Orgue- Basse de trompette" e "Fuga sopra il Magnificat BWV 733" .

Il quarto duello ha visto la sfida fra due rivali costruttori d'organi: Gaetano Callido (Este 1727-Venezia 1813) di area veneta e Giuseppe II Serassi (1725-1799) della grande famiglia di artisti organari di tradizione Lombarda; in loro onore il Maestro Feltrin ha eseguito due brani: uno del veneto Andrea Luchesi e l'altro del virtuoso Padre Davide da Bergamo collaudatore, tra l'altro, degli organi Serassi.

Ultima sfida è stata fra Muzio Clementi (Roma 1752-Evesham 1832) e Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1754-Vienna 1791). La voce romanticamente baldanzosa del Serafino Paoli, attraverso la perizia artistica di Giovanni Feltrin, ci ha deliziato con i loro brani: "Monferrina n.7 op.49" e "Sonata da Chiesa KV244".

Numerosi gli applausi ed al termine della piacevolissima serata il Maestro ci ha regalato un sostenuto e robusto pezzo di Scarlatti: la Sonata in re maggiore.

Domenica p.v. in S. Pietro Avenza, sempre alle ore 21:00 con ingresso libero, si esibiranno: il triestino Manuel Tomadin all'organo, e la genovese Lucia Cortese cantante soprano.