Domenica da favola con “Martin, l’altro anatroccolo”

mercoledì, 20 ottobre 2021, 08:50

Domenica da favola con “Martin, l’altro anatroccolo” (Giovane Holden editore) di Angela Maria Fruzzetti. Il libro, pubblicato in pieno lockdown, sarà presentato in forma inedita domenica 24 ottobre, alle 16, alla Biblioteca civica Giampaoli in piazza Mercurio a Massa alla presenza dell’autrice, della direttrice della biblioteca, Susanna Dal Porto, dal console del Touring club Massa Walter Sandri con la partecipazione dell’attrice Alessandra Berti. L’evento fa parte del programma “Sfoglia l’autunno” promosso dalla Biblioteca Civica Giampaoli, con il patrocinio del Comune di Massa e del Touring Club Massa. Martin è il personaggio amato dai bambini per la sua dolcezza e lo dimostrano le illustrazioni che arricchiscono la fiaba, realizzate dagli alunni e alunne della scuola senza zaino Marcello Garosi di Forno, seguiti dalle insegnanti Eufemia Balloni e Sara Fruzzetti. Nell’occasione, sarà realizzata anche una mostra con esposizione di tutti i disegni realizzati dalla scuola di Forno in omaggio al piccolo Martin. Dunque, non sarà una semplice presentazione bensì una rappresentazione teatrale curata dall’attrice Alessandra Berti con tecniche di narrazione e animazione socio educative, coinvolgendo direttamente i piccoli (e grandi) spettatori.

“Finalmente riesco a presentare Martin l’altro anatroccolo, una fiaba scritta da diverso tempo e premiata già nel 2005 e poi nel 2019 a concorsi prestigiosi – commenta l’autrice - . Ho deciso di proporla in questo difficile periodo che stiamo vivendo per trasmettere ai bambini, e agli adulti, un messaggio di speranza. Essendo portatrice di valori educativi, contrasto alla violenza, accettazione della diversità come valore aggiunto e superamento della paura attraverso la conoscenza, ho pensato di metterla a disposizione degli alunni della scuola primaria di Forno per farla leggere, analizzare e illustrare”. Ringrazio gli sponsor che hanno consentito la pubblicazione e l’attrice Berti che coinvolgerà i presenti: “ Simbolicamente, ci uniremo in un girotondo, un cerchio democratico - aggiunge Berti - nel quale tenerci per mano. Siamo uguali, nel momento in cui si accoglie e riconosce, abbracciando la diversità”. Insomma, prendiamoci un po’ di tempo per volare sulle fantastiche ali del piccolo Martin. Essendo i posti limitati, è obbligatoria la prenotazione allo 0585 490543 o mail biblioteca.civica@comune.massa.ms.it



Un ringraziamento alla direttrice Dal Porto e al console Sandri per sostenere l’iniziativa, agli sponsor Confimpresa Massa Carrara, Marmi Ducale Srl, Escavazione Calacatta Bondielli Srl, Decomar Spa, Circolo Uisp Quercioli Gianni Rodari. L’autrice informa che, nell’ambito del progetto “Favolando”, a breve uscirà la seconda fiaba, dedicata all’educazione ambientale, illustrata da alunni e alunne della scuola paritaria Suore missionarie di via Cavour.