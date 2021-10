Cultura



"Felicità" e i "mali dell'anima", incontro in biblioteca a Massa

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:05

"La felicità parte dalla nostra mente, come sconfiggere i mali dell'anima" è il tema dell'incontro che si svolgerà con il dottor Ernesto Dazzini psichiatra e psicoterapeuta, organizzato dalla giornalista Sara Lavorini presso la Biblioteca Civica di Massa. L'iniziativa gratuita, si terrà venerdì 5 novembre alle ore 17:30 e per partecipare è necessaria la prenotazione, perché causa norme anti covid-19 i posti saranno limitati.

<<Durante la pandemia i malesseri interiori si sono purtroppo accentuati - dichiara la giornalista Sara Lavorini - e anche i disagi legati al comportamento spesso violento o autolesionista dei giovani ne sono la prova. Questo incontro però vuole lanciare dei messaggi positivi, come quello della ricerca della felicità nella quotidianità e nei rapporti autentici con le persone. Sarà fatta un'analisi profonda su come i disagi psicologi, come l'ansia la depressione i disturbi bipolari e quelli alimentari, - continua Lavorini - se non affrontanti tempestivamente possono davvero turbare l'esistenza di una persona. Ringrazio Ernesto Dazzini medico psichiatria e psicoterapeuta apprezzato in tutta la provincia e non solo, per la sua disponibilità. È importante affrontare il tema delle patologie mentali, perché spesso vengono sottovalutate e ancora oggi si fatica a parlarne serenamente>>.

Per prenotarsi è possibile scrivere a biblioteca.civica@comune.massa.ms.it o contattare lo 0585 490543. Necessario essere muniti di green pass.

<<Felicità è essere contenti, essere sereni o è quel "quid" in più che si prova, in rari momenti nella vita, magari quando si ottiene, finalmente, qualcosa che si è desiderato tanto? Affronteremo questo argomento - conclude il Dott. Ernesto Dazzini - in una vivace ed interessante conferenza, perché è importante capire che cosa può farci davvero stare bene. Il malessere interiore può veramente compromettere la nostra esistenza e la qualità della vita stessa>>.