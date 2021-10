Cultura



Festival organistico di Avenza: applausi per il maestro Wladimir Matesic

martedì, 26 ottobre 2021, 21:28

di paolo cucurnia

Domenica 24 ottobre si è svolto il penultimo appuntamento della stagione concertistica d'organo organizzata dal Parroco in S. Pietro Avenza: Don Marino Navalesi in memoria di Don Sergio Rosaia. Per la direzione artistica del M° Ferruccio Bartoletti, al Serafino Paoli, lo storico organo del 1852, si è esibito Wladimir Matesic da Bologna. Nato nel '69, il M° Wladimir è stato organista titolare nella Cattedrale Felsinea ed attualmente detiene la titolarità di quella Ferrarese.

Il programma stilato prevedeva musiche del periodo barocco, neoclassico e romantico. Il Maestro ha iniziato con un Autore allievo di Franz Liszt: Sigfrid Karg-Elert (1877 -1933) di lui ha interpretato benissimo, "da 33 ritratti", il quadretto impressionista in musica dedicato ad Haendel. Si è proseguito con tre piccoli preludi al corale: BWV 699, BWV 728, BWV 69 di Bach; di Vivaldi (1678-1741) è stato eseguito il Concerto in Re maggiore trascritto, per organo, da Bach: BWV 972; di Grünberger (1756-1820): "Prima Dell'offertorio" dalla Messa per Organo N° 5.

Del dotto Padre Giambattista Martini (1706-1784), tra i maestri di Mozart, è stata eseguita l'Elevazione in Sol minore; di Gabriele Vignali (?-1791) una pastorale dal sapore bucolico. Nel lodare le doti "romantiche" del Serafino Paoli, il Maestro Wladimir ha ricordato che gli organi da Chiesa (come le bande civiche) hanno avuto il non piccolo merito di far conoscere al largo pubblico le opere di grandi autori, come: Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti. Nell'ordine: la Sonata XI ad uso Ouverture di Niccolò Moretti (1763-1821) e il "Pange lingua" di Francois Benoist (1794-1878) avrebbero concluso la bellissima serata se gli insistenti applausi che hanno salutato l'egregia esibizione di Wladimir Matesic non lo avessero costretto ad un fuoriprogramma nel quale ci ha regalato una stupenda improvvisazione sopra fanfara e fuga del: "Lodate Dio" di Bach. Da ultimo ma non ultimo, vorremmo aggiungere un sentito grazie ad un silente protagonista che assicura il tranquillo svolgimento alle serate musicali avenzine: l'accordatore e manutentore Samuele Maffucci da Pistoia , valente e prodigioso laringoiatra delle "corde vocali" degli strumenti. Ultimo appuntamento del festival: sabato 30 ottobre ore 21:00 ingresso libero. Saranno in scena il M° Ferruccio Bartoletti all'organo e il coro: "Pro Cantione Sacra"