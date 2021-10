Cultura



Giornata nazionale degli amici dei musei

venerdì, 1 ottobre 2021, 19:34

Domenica 3 ottobre 2021 si svolge la XVIII Giornata Nazionale degli Amici dei Musei coordinata dalla FIDAM, Federazione Nazionale degli Amici dei Musei.



Quaranta Associazioni in tutta Italia aprono in sipario su Musei piccoli e grandi, spazi espositivi pubblici o privati, Chiese e ambienti religiosi che affiancano con passione.



Il tema "Capolavori dietro le Quinte" intende valorizzare e far conoscere quest'anno i patrimoni "nascosti" dei nostri luoghi d'arte e cultura: depositi museali, archivi, ambienti ove si difficili da visitare o raramente aperti al pubblico.



L'Associazione Amici dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, ringraziando la Presidenza e la Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Carrara per aver condiviso l'inziativa, propone la

Visita del Laboratorio di Restauro e dei depositi della Gipsoteca dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.



Spazio "sconosciuto" dove si conservano molti dei "Gessi dell'Accademia" e dove professori e studenti lavorano costantemente per apprendere le tecniche del restauro operando, una volta qualificati, anche sulle opere dell'Istituto.

Una visita emozionante all'interno di un luogo di studio e lavoro in cui la conservazione e la tutela delle opere d'arte è affiancata dallo studio, dalla ricerca, dall'applicazione operativa dei metodi e della scienza del restauro contemporaneo sulle opere di pittura o di scultura in marmo o gesso.



Tra le opere che sarà possibile osservare, la monumentale scultura in gesso che raffigura Napoleone I nelle sembianze di Marte pacificatore realizzata da Antonio Canova (Possagno, 1757 - Roma, 1822) e donata all'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 1810.



L'opera colossale, una delle quattro copie dell'originale in marmo oggi conservato nella residenza londinese del Duca di Wellington e la cui copia in bronzo si trova nel cortile dell'Accademia di Brera, è oggetto di un complesso restauro che le restituirà la bellezza originaria.

Il Laboratorio di Restauro e Deposito della Gipsoteca si trova a Carrara, in Via Carlo Fontana, diramazione di via del Cavatore verso il Monoblocco.

Sono organizzati tre percorsi di visita: ore 16.00 – 17.00, 17.00 – 18.00, 18.00 – 19.00,

su prenotazione per un numero massimo di 20 persone per visita;

gli ospiti verranno accompagnati dal Prof. Carlo Sassetti, docente di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Le prenotazioni possono essere effettuate

per email, amiciaccademiabellearticarrara@gmail.com,

per mezzo dell'App WhatsAppo telefonicamente al numero +39.3661105575

Obbligo di "greenpass" come previsto dalle vigenti normative per l'accesso ai luoghi della cultura con presenza circa 15 minuti prima per tutte le operazioni di verifica.