Giovanna Bernardini e Soroptimist in una mostra di donne a Palazzo Binelli in omaggio alle donne afghane

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:50

di francesca vatteroni

"Insieme" ad Anna Paola Micheli Pelegrini, a Cinzia Rossi Ghion, a Cordelia von den Steinen, a Enrica Pizzicori, a Francesca Bernardini, a Lella Cervia, a Maki Nakamura, a Patty Matilde Nicoli, a Sara Bonuccelli, a Stefanie Oberneder e a Verena Mayer-Tasch: quasi tutte artiste carraresi o adottate da Carrara.

Insieme a loro, Giovanna Bernardini ha inaugurato una bella mostra a Palazzo Binelli che resterà fino al 28 ottobre. Una mostra con cui Giovanna conclude il biennio di presidenza a Soroptimist Club Apuania e soprattutto con cui stringe a sé in un immaginario abbraccio le artiste carraresi, le artiste del mondo, con un pensiero speciale rivolto alle donne afghane. Marmo scolpito, terracotta, fotografia, tele dipinte: sono diversi i linguaggi artistici usati per raccontare il mondo delle donne dalle donne. Le donne che si raccontano e guardandosi descrivono ciò che vedono. Attraverso gli occhi dell'arte, ciò che appare è bellissimo e finalmente le donne si riscoprono belle. Non ci sono dubbi.

Belle come Angela: donna in un nero luccicante di Belgio, dritta, forte, orgogliosa, quasi una colonna, ci spiega Cinzia Rossi Ghion, l'autrice. "Ha qualcosa di spirituale-spiega la curatrice della mostra, Giovanna Bernardini-con queste mani intrecciate e questi piedi uno sopra l'altro. C'è una lavorazione del marmo spettacolare".

Belle come Arborea di Maki Nakamura, sempre in nero di Belgio: una forma speciale di pianta. "E' una delicata donna-pianta, mi ricorda le Metamorfosi di Ovidio quando la donna, spesso in difficoltà si trasforma in pianta per sfuggire a un pericolo, a una violenza" racconta lo spirito dell'opera Bernardini.

Belle come Il sorriso che apre, in un abbagliante marmo bianco Carrara. La sua autrice è Patty Matilde Nicoli, un'artista particolarmente estrosa che dà subito l'impressione, parlando con lei, che sappia "vedere" in modo diverso. La sua opera è molto particolare e insolita: è una testa che ha un volto che si apre in un sorriso e aprendosi scopre un altro volto. "Ho scolpito un sorriso, basta con la sofferenza delle donne! LA donna deve sorridere e trasmettere il suo sorriso, aprire ad altri sorrisi" spiega Patty.

Belle come una rosa, immortalata in una fotografia da Lella Cervia che poi l'ha riprodotta in terracotta. Il tema del dittico di Lella Cervia è la Terra. Così come la rosa fotografata nel vaso con l'acqua sta morendo perché comunque priva di terra, così sono forti i petali neri della rosa in terracotta da cui emergono luccicanti, come dall'oscurità, i pistilli del fiore.

Belle come gli origami in marmo di Verena Mayer-Tasch che riproduce scolpiti in marmo bianco gli origami di vestiti. "Sono i sogni delle bambine che cercano un modello nella mamma" spiega Giovanna Bernardini mentre ci accompagna nelle stanze del palazzo.

Belle come la maternità ritratta con semplicità da Anna Paola Micheli Pellegrini. Bella anche se sempre indaffarata e affaticata dai doveri, come nella donna di terracotta di Cordelia von den Steinen, immersa tra computer, libri e borse o come nella donna di terracotta, della stessa autrice, che tiene in mani il filo del grande bandolo dietro di sé. "La donna sacrificata dal peso delle tradizioni" spiega la curatrice.

Belle come...Moira Orfei, come Amelia Earhart, come Frida, come la regina Elisabetta, Artemisia e Ipazia: le donne di Enrica Pizzicori. Dipinte con quel tocco tra il sogno, la fantasia e la realtà. Donne iconiche. "Donne felliniane-le descrive Giovanna Bernardini-dipinte con una punta di surreale e di ironia. C'è un registro immaginario" fa notare.

Belle come "Un uovo, un nido, un luogo caldo che conforta" continua a spiegare la curatrice fermandosi davanti all'opera in marmo bianco di Francesca Bernardini dal titolo: Ti proteggo.

Belle come solo il ventre femminile può essere. Scolpito in marmo bianco da Stefanie Oberneder, l'ombelico femminile, appare in tutta la sua morbida accoglienza. Si intitola: In me riposo.

Belle come il corpo stesso della donna. Semplicemente il suo corpo. Elegante, stilizzato e arcuato, in rosa Portogallo, che prende forma grazie all'opera e al talento raffinato di Sara Bonuccelli.

"Alla fine della mia presidenza a Soroptimist Club Apuania ho voluto raccogliere nuovamente delle interpreti dell'universo femminile, artiste che hanno dato molto alla città e di una sensibilità straordinaria. La mostra è dedicata alle donne che hanno perso il diritto di espressione o che non lo hanno mai avuto perché private di qualsiasi forma di istruzione e in particolare alle donne afghane" ha chiosato Giofvanna Bernardini.